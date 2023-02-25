Україна

До цього футболіст виступав у Туреччині.

Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах офіційно оголосив про підписання нападника Гая Хадіди.

27-річний форвард перейшов з турецького Сакар'яспора. Про термін контракту гравця з одеситами не повідомляється.

Хадіда — вихованець Хапоеля Тель Авів. Після, з 2015 року, він грав за інші ізраїльські клуби, у тому числі за Маккабі Петах-Тіква.

У Хадіди є досвід виступів за юнацьку збірну Ізраїлю, також він провів кілька матчів в Лізі Європи.