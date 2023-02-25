До цього футболіст виступав у Туреччині.
ФОТО ЧОРНОМОРЕЦЬ
25 лютого 2023, 18:22
Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах офіційно оголосив про підписання нападника Гая Хадіди.
27-річний форвард перейшов з турецького Сакар'яспора. Про термін контракту гравця з одеситами не повідомляється.
Хадіда — вихованець Хапоеля Тель Авів. Після, з 2015 року, він грав за інші ізраїльські клуби, у тому числі за Маккабі Петах-Тіква.
У Хадіди є досвід виступів за юнацьку збірну Ізраїлю, також він провів кілька матчів в Лізі Європи.