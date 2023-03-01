Україна

Клуб завершив перехід захисника Металіста.

Дніпро-1 заявив на сезон лівого захисника харківського Металіста Олександра Каплієнка, повідомляє сайт УПЛ.

Футболіст в останній день трансферного вікна орендований до літа 2023 року за даними Transfermarkt.

У сезоні-2022/23, захищаючи кольори Металіста, Каплієнко зіграв у 14 матчах, записавши на свій рахунок два голи.

26-річний футболіст раніше грав за Металург Запоріжжя, Аланьяспор, Чорноморець, Ауду, Динамо Тбілісі та клуби з країни 404.