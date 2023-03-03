Україна

"Гірники" намагались підписати бразильця.

Лівий захисник Аль-Айна Ерік міг нещодавно опинитись у донецькому Шахтарі, повідомляє видання Revista Colorada.

У зимове трансферне вікно Шахтар був готовий підписати футболіста за 1,2 мільйони євро, але керівництво Аль-Айна не влаштувала ця цифра.

Відзначається, що Аль-Айн володіє лише 50 відсотками прав на гравця. 50 відсотків залишились в бразильського Інтернасьйоналя.

У 2020 році футболіст переїхав в ОАЕ за 700 тисяч євро. У сезоні-2022/23 захисник зіграв за команду Сергія Реброва 21 матч, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.