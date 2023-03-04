Україна

Дніпро-1 упустив перемогу над Олександрією

Колектив Олександра Кучера двічі вів у рахунку за ходом гри, але суперники так само двічі відігравались.

Олександрія — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Дніпро-1 2:2

Голи: Мустафаєв, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Копина (Цуріков, 69) — Мустафаєв, Михайленко (Ковалець, 68), Рибалка (Сігеєв, 82) — Калітвінцев (Кулаков, 69), Кобзар (Кожушко, 56), Третьяков.



Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Когут, 46), Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок (Танчик, 89), Бланко (Назаренко, 82) — Довбик (Підлепенець, 80).



Попередження: Кулаков, Мірошніченко — Сарапій