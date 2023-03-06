Україна

Завершення 16-го туру Прем'єр-ліги.

ЛЬВІВ – МИНАЙ

ПОНЕДІЛОК, 13:00. СКІФ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ОЛЕКСАНДР ДЕРДО (ЧОРНОМОРСЬК).. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Зустрічаються дві останні команди ліги. Чорноморець дуже вчасно вистрибнув із зони вильоту, оскільки за можливостями, складом, та й просто статусом він відноситься до зовсім іншої касти. Львів та Минай грають у лізі котрий рік, але за своєю суттю залишаються першоліговими колективами: без зірок, без амбіцій, без чогось, що виділяло б їх на тлі загальної маси.

Минай, звичайно, дуже виділився у міжсезоння, але крім того поводиться як типовий український аутсайдер. Клуб за зиму втратив Олексія Хахльова, якого забрала Зоря, та Ельдара Кулієва, за якого цілих 100 тисяч євро заплатила азербайджанська Зіра. Замінити основного центрального та лівого півзахисників клубу буде непросто, але Минай не обійшовся і без підписань. На місце Хахльова клуб повернув в Україну молдаванина Міхала Гечева, який раніше грав в УПЛ за Верес – а Кулієва може замінити Михайло Шишка, який перейшов саме зі Львова.

Чесно? Виглядає як серйозна втрата як. Минай, очевидно, втратив лідерів, а замінити їх узявся в кращому разі середніми гравцями. Але це не більше ніж перефарбовування вивіски, порівняно з тією кадровою революцією, яку пережив ФК Львів.

Тільки з основних гравців команду покинули Шишка (вже сказано, куди), Віталій Бойко, Назарій Нич (обидва – ЛНЗ Черкаси), Олександр Ільющенков (Карпати; та він просто місцевий Фігу! Або, якщо згадати позицію, Рікардо Самора), Олександр Васільєв (Чорноморець), Іван Пономаренко (Ворскла), Павло Полегенько (Зоря) та Борис Кручинський (ФК Полісся). А тепер подивіться, скільки гравців пішло з УПЛ у нижчі ліги.

Такий розпродаж дуже добре наголошує на еволюційних зрушеннях в УПЛ. Зараз, звичайно, ФК Львів грає на один дивізіон вище за Полісся, але вже дуже скоро може бути навпаки. Адже посилюється клуб зовсім вже ноунеймами – з клубів на кшталт Диназу, які і з першої ліги намагаються не вилетіти... З хорошого: Львів також не обійшовся без продажу за 100 тисяч євро. За Кручинського заплатило ФК Полісся, яке грає у першій лізі, але активно рветься до УПЛ.

На тлі маловідомих імен виділяються два майже зоряні ветерани. Це Олександр Рибка, який просто не потребує представлення, й Олексій Дітятьєв, який повернувся в Україну після п'яти років заробітків у Польщі та Казахстані. До речі, попереднім українським клубом Дітятьєва були якраз Карпати – тож якщо Ільющенков іде шляхом Самори, то Дітятьєв – львівський Крістіан Пануччі. Два ветерани хочуть якнайдовше затриматися у вищій лізі, це не може не викликати повагу.

Втім, це не скасовує того, що Минай виглядає явним фаворитом матчу – так само, як будь-який суперник ФК Львів у другій частині сезону.

Історія протистояння

Перший матч в історії команди зіграли ще у кубку: Мінай у 2019-му сенсаційно вибив команду вищої ліги. У тому розіграші Минай також обіграє Калуш, Волинь, Інгулець і дійде аж до півфіналу Кубка. Натомість ФК Львів поки що виграв усі матчі у рамках чемпіонату: 4 гри проти Минаю, 4 перемоги.

Орієнтовні склади

Львів: Рибка, Никитюк, Сасовський, Вовкун, В. Михайлів, Р. Михайлів, Мильченко, Ременяк, Есеола, Бугай, Алібеков

Минай: Бандура, Гончар, Горін, Нємчанінов, Рогозинський, Вітенчук, Воробчак, Шишка, Твердохліб, Гечев, Вишневський

Прогноз

прогноз 1:2

Віталій Пасічний, Football.ua