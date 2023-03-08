Україна

Вінгер Шахтаря поділився враженнями від роботи під керівництвом Ігора Йовічевіча.

Крайній півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Олександр Зубков висловився про роботу під керівництвом головного тренера своєї команди Ігоря Йовічевіча.

"Я дуже сильно поважаю Містера, він мотиватор. Мені подобається система, в якій ми граємо. Це дає більше простору для вінгерів, більше різноманітності, тому дуже гарно почуваю себе під керівництвом Ігора Йовічевича.

Хочеться виходити і битися за тренера на полі. Містер з покоління нових молодих тренерів, які завжди прагнуть грати з м'ячем, нав'язувати свій стиль.

Тому за своїм стилем Йовичевіч не відрізняється від таких майстрів як Артета чи Гвардіола. Зараз ми дуже ретельно працюємо над цим, щоб вдосконалити його ідеї, щоб все було як швейцарський механізм", — сказав Зубков в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, що у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зустрінеться з Феєнордом. Перший матч відбудеться у четвер, 9 березня, о 22:00.