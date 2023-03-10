Україна

Футболіст допоможе своїй національній команді.

Зимовий новачок донецького Шахтаря Хусрав Тоіров отримав виклик до збірної Таджикистану.

У команди заплановано два товариські матчі з представниками Азійської футбольної конфедерації: 25 березня зі збірною ОАЕ, а 28 березня з Кувейтом.

Тоіров ще не встиг дебютувати за дорослу збірну своєї країни. До цього він захищав кольори юнацької збірної Таджикистану (U20), у складі якої провів 5 матчів.

Нагадаємо, що18-річний півзахисник перейшов у Шахтар із казахстанського Атирау 1 березня 2023 року. Поки що він не дебютував за "гірників".