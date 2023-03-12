Україна

Останній матч Луческу?

У рамках 17-го туру УПЛ Дніпро-1 прийме Динамо.

ДНІПРО-1 – ДИНАМО

НЕДІЛЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Дивна історія: начебто і матч беззастережно центральний у турі, а співвідношення сил у ньому дуже нерівне.

Динамо своїм матчем проти Інгульця порушило питання щодо будь-яких своїх перспектив. Вже писав і повторюся ще раз: справа не в результаті як такому. Набагато гірше, що Динамо показало неспроможність розкривати насичену оборону. Все, що награвалося саме на зборах, просто не працювало; коли Ванат явно забив на передматчеві настанови й розгойдав захисника один в один, це було найефективніше.

Матч із грандом дає непогану можливість зіграти на контратаках, другим номером. Але тут виникає інша проблема: якість динамівської оборони. Усі вже дуже давно знають, що козир Дніпра-1 – Довбик, який відкривається на передачі Піхальонка та інших представників творчої лінії. І як із ним змагатися захисту, в якому буде або Боль, або Дячук, або Сирота?

Забарний завалив першу половину сезону, але на нього можна було, принаймні, сподіватися. Синхронно з ним Динамо розлучилося ще й із Бурдою – і в результаті буде змушене протистояти найкращому форварду УПЛ із явно недосвідченим захисником. В Боля досі нуль матчів у професійній кар'єрі, в Дячука – сім, в Сироти – близько п'ятдесяти, але ще в пам'яті його дитячі помилки, типові якраз для переходу з молодіжного футболу до професійного.

Досвід гри в центрі оборони має Сидорчук, але такий розклад має свої проблеми. По-перше, незрозуміло, який у принципі був план у Динамо, якщо вже до другої гри сезону вони готові перевести капітана на нерідну для нього позицію. По-друге, такий план просто послаблює центр поля киян. До Сергія може бути багато питань щодо загострення, але коли потрібно боротися за володіння з рівним суперником, він добре знаходить простір і виконує багато відборів та перехоплень. Якщо ми говоримо про суперництво з Піхальонком, Рубчинським, Бабенком, то виходити проти них із Андрієвським у центрі поля теж дуже погана ідея.

Шанс Динамо залишає дискваліфікація Сарапія. Захисник схопив четверту жовту в минулому турі, а без нього доведеться виходити людині, яка грала за збірну... разом із Олегом Допілкою. Віталій Федорів роздавав величезні аванси в юності, їх не виправдав, більшу частину кар'єри провів у периферійних клубах – але зараз клуб-претендент на чемпіонство змушений його брати, щоб основній парі захисників була хоч якась підміна. Габріел Гомез, мабуть, зовсім не виправдав очікувань, оскільки не проходить цього сезону навіть у запас.

Федоріву скоро виповниться 36, і навіть у донецькому Олімпку п'ять років тому він вже був запасним. Але Кучеру цей футболіст навіщось потрібен: інакше дуже і дуже багатий Метал (який потім став Металістом) три роки тому не запросив би вікового гравця, не вважав би його за краще багатьом набагато перспективнішим виконавцям. Та й Дніпро-1 навряд чи зробив свій вибір без рекомендації тренера. Федорів, хоч і грав у Динамо, не вигравав титули, серйозніш його за Суперкубок України – якщо він хоче взяти значущу медаль, для нього найважливіше провести сьогодні матч життя.

Історія протистояння

Перша зустріч в історії цих команд відбулася ще у Кубку: Циганков, Шепелєв, Бєсєдін та Вербіч дозволили розбити команду першої ліги 4:1 навіть на виїзді. Після цього динамівці здобули ще чотири перемоги у п'яти матчах, і багато хто легко згадає п'ятий: це ті самі 1:3 з хет-триком Супряги. Довго перемоги над Дніпром-1 спочатку Михайленко, а потім Йовічевіча були навіть напрочуд простими – і саме тому 0:3 на старті цього чемпіонату стали громом серед ясного неба.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф — Хайнер, Сваток, Федорів, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Волошин, Буяльський, Лонвейк — Ванат

Прогноз

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua