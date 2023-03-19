Україна

Надважлива битва у боротьбі за виживання.

В рамках 18-го туру УПЛ Інгулець прийме Чорноморець.

ІНГУЛЕЦЬ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

НЕДІЛЯ, 19 БЕРЕЗНЯ, 13:00. "ІНГУЛЕЦЬ", ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Випадковий факт із життя Чорноморця: на тижні по його домашньому стадіону пройшлися два міністри оборони. Міністерка оборони Нідерландів відвідала Одесу з офіційним візитом, і одним із місць, яке їй разом із Олексієм Рєзніковим змогли у цей складний час показати, був саме стадіон у комплекті з музеєм.

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Ця новина непогано відображає, в яких двох реальностях одночасно живе сучасний Чорноморець. З одного боку – велика історія, статус легендарного клубу, одного з небагатьох, який не пережив банкрутство у наші важкі дні. Чорноморець має шикарний стадіон, гарний клубний музей, їх не соромно показувати високій гості...

А з іншого боку – поділ 14-15 місць у таблиці, похмура боротьба за виживання. Втім, Роман Григорчук краще за багатьох розуміє, в якому клубі працює і яких досягнень від нього чекають. Перемога над Вересом вже означає чимало, довіра молоді – також. Цього року 20-річний Володимир Салюк став виходити в основі – так само, як і його ровесник Брагару.

Але це локальні успіхи, а от у Сергія Ковальця поки що просто медовий місяць. Перемоги над Динамо та Металістом – напевно, навіть більше, ніж очікував головний тренер; очевидно, який із двох успіхів сенсаційніший, але вміти дотискати рівного собі у боротьбі виживання може бути навіть цінніше. На диво розкрився Володимир Одарюк, який у двох матчах навесні забив стільки ж голів, скільки у 77 матчах УПЛ до цього – три.

І все-таки команда у одеського клубу сильніша. У складі більше класних виконавців, включаючи досвідчених легіонерів; тренер добивався набагато більших успіхів – як в Україні, так і за кордоном... Ковалець може достроково вирішити питання щодо боротьби за виживання, але якщо це справді відбудеться, не дуже зрозуміло, чим усі зимові збори займався Григорчук.

Історія протистояння

Ця дуель стартувала ще в першій лізі: Інгулець переміг в Одесі 3:0 та зіграв із Чорноморцем унічию 1:1. Обидві зустрічі на рівні вищої ліги закінчились із рахунком 1:1.

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Смоляков, Кучеренко, Ковальов, Сидоренко — Клименко, Нагієв — Козак, Кухарук, Одарюк — Сітало

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Юсов, Алефіренко

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua