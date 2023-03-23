Україна

Термін дії договору не розголошується.

торпедо підписав Андре Феліпе Рібейро да Соузу, повідомив офіційний сайт російської команди.

Про термін угоди 32-річного футболіста з московським клубом не повідомляється.

Андре розпочинав професійну кар'єру в Сантосі, пізніше виступав за київське Динамо, Бордо, Атлетіко Мінейро, Корінтіанс, Спортінг та Греміо. Його останньою командою була Куяба.

Нагадаємо, що Андре провів дев'ять матчів за київське Динамо у 2010 році та відзначився однією результативною передачею.