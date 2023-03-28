Іспанець вже заявлений клубом на УПЛ.
Роберто Коррал, pucelafichajes
28 березня 2023, 16:25
Харківський Металіст підписав колишнього захисника іспанського Вальядоліда, Нумансії та інших клубів Роберто Коррала.
Поки офіційно харків'яни іспанського гравця не представили, але він вже тренується з клубом та заявлений на УПЛ.
Коррал — вихованець академії Вальядоліда. За молодіжну команду провів більше 100 матчів, але за основну — лише два поєдинки.
У 2020 році Коррал перейшов в оренду у Нумансію (15 матчів, 1 гол). У 2021 перебрався у чемпіонат Польщі, підписавши угоду з Короною Кельце, яка є його останнім клубом. За Корону він зіграв 21 матч, забив 1 гол та віддав 1 асист.