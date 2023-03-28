Україна

Іспанець вже заявлений клубом на УПЛ.

Харківський Металіст підписав колишнього захисника іспанського Вальядоліда, Нумансії та інших клубів Роберто Коррала.

Поки офіційно харків'яни іспанського гравця не представили, але він вже тренується з клубом та заявлений на УПЛ.

Коррал — вихованець академії Вальядоліда. За молодіжну команду провів більше 100 матчів, але за основну — лише два поєдинки.

У 2020 році Коррал перейшов в оренду у Нумансію (15 матчів, 1 гол). У 2021 перебрався у чемпіонат Польщі, підписавши угоду з Короною Кельце, яка є його останнім клубом. За Корону він зіграв 21 матч, забив 1 гол та віддав 1 асист.