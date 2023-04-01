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  • Україна

    01 квітня 2023, 07:15

    Верес — Кривбас. Напередодні

    Клуби — зірки ютуба.

    Кльоц повертається в гру / ФК Верес
    Кльоц повертається в гру / ФК Верес 01 квітня 2023, 07:15

    В рамках 19-го туру УПЛ Верес прийме Кривбас.

    ВЕРЕС – КРИВБАС

    СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 14:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Грають два клуби, які в медійному плані подають себе найактивніше. Кожен з них має свій популярний ютуб-серіал, з практично безпрецедентним доступом до роздягальні. Обидва дуже яскраво ведуть соцмережі та постійно там привертають до себе увагу. Про такі речі, як інтерв'ю, я взагалі мовчу: недавно президент Кривбасу дав інтерв'ю... президенту Вереса. Так-так, Ігор Надєїн у рамках власного проекту спілкується з іншими українськими босами – і це можна назвати, без перебільшення, медіа-феноменом.

    Але чим далі, тим актуальнішим стає питання: а чи не загрався Верес у медійну активність?

    Вже давно камери в роздягальні клубу не знімають радість перемоги. Сім останніх матчів принесли одне-єдине набране очко, та й 10 останніх – лише чотири. Це рівень не просто аутсайдера, а аутсайдера безнадійного – і саме тому під час перерви на збірні Юрію Вірту можна було турбуватися за своє місце. Але Надєїн не лише не пішов на зміну тренера, а й публічно його підтримав.

    «З нинішніх результатів я не роблю жодної трагедії. Так, це неприємно. Так, це не те, на що розраховували я, уболівальники, тренери та самі гравці. Але це теж досвід, який ми повинні прожити і навчитися виходити з такої ситуації, а не ув'язнути в ній. Юрій Вірт – це тренер, з яким ми пережили вихід до Першої ліги, потім здобули золоті медалі Першої ліги та путівку до Української Прем'єр-ліги. Тому запас довіри до головного тренера залишається. Тим більше, що я не бачу кризи у грі, я бачу кризу в результаті. Нам часто, особливо у матчах із Ворсклою та Дніпром-1, просто не щастило. Команда атакує, створює, єдине тільки – поки не реалізує… Вірю, що хлопців, як то кажуть, «прорве» і це станеться вже у найближчому матчі із Кривбасом».

    Вірт отримав публічну підтримку, але далі відступати нікуди – позаду зона вильоту. Верес, на відміну від умовного Минаю чи Інгульця, не просто насолоджується променями софітів, а й на дуже-дуже багато відсотків виправдовує таке своє існування такою медійністю. Із найпростішого: стадіон реконструювали явно не заради боїв з Диназом та Скоруком наступного сезону.

    Зазвичай, коли клуб постає перед необхідністю виживати, він спрощує гру, але у випадку з командою Вірта не дуже зрозуміло, куди ще це робити. Верес і так грає в дуже простий футбол, який весь старт чемпіонату змушував вигадувати якісь зайві пояснення перемогам, окрім фарту – й зараз їх наздогнала регресія до середнього. Кривбас, навпаки, завалив старт сезону, але потім почав штампувати перемоги і тепер неіронічно переслідує Олександрію в боротьбі за п'яте місце.

    І одну з головних причин, через які Кривбас досяг прогресу в ході сезону, звуть Микита Татарков. Починав сезон універсальний гравець як вінгер – і Кривбас при мінімумі креативу програвав. Потім Вернидуб перевів його на позицію атакуючого хава: Кривбас почав перемагати, й особисто Татарков віддав чотири асисти. Але проти Вереса його не буде – хавбек перебрав карток. І саме це дає Вересу додатковий шанс – шанс перевести матч у рівну боротьбу і нарешті здобути першу домашню перемогу у сезоні.

    Історія протистояння

    Одна зі складових чудового старту Вереса – перемога у Кривому Розі у четвертому турі. Більше саме ці версії команд не зустрічалися.

    Орієнтовні склади

    Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Балан — Кучеров, Лебеденко — Кльоц — Дахновський, Г. Пасіч — Гайдучик

    Кривбас: Сарнавський — Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Капіч, Приходько — Банада — Микитишин, Хомченовський — Устименко

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Кривбас

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