Україна

Цифрове дербі.

В рамках 19-го туру УПЛ Металіст 1925 прийме Дніпро-1.

МЕТАЛІСТ 1925 – ДНІПРО-1

НЕДІЛЯ, 2 КВІТНЯ, 14:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тут, як виняток, дозволю собі почати з історії протистояння. У сезоні-2017/18 перший матч піратських версій Металіста та Дніпра пройшов у другій лізі та обійшов за відвідуваністю 99% ігор УПЛ. На гру не найзорявіших складів (хіба що Едмар радував око) прийшло 17 тисяч глядачів. Наступного сезону зустріч у Харкові цих же команд, але вже у першій лізі, зібрала 22 тисячі глядачів і стала рекордом усього сезону, включаючи ігри Динамо та Шахтаря.

З того часу витекло дуже, дуже багато води. Ковид встиг не тільки прийти, а й забутися під гнітом ще страшнішої проблеми; на графу “відвідуваність” ми якось вже відвикли дивитися, настільки мало ігор в останні чотири роки пройшли з допуском уболівальників. Ну а Металіст 1925 встиг опинитися в тіні іншого Металіста – і знову затьмарити його.

Дніпро-1 тим часом тільки росте і міцнішає. Нехай і не без проблем, але просто непоганий склад перетворився на бронзового призера, а бронзовий призер – на команду, для якої й третє місце вважатиметься невдачею. Довбик, Піхальонок, Сваток саме з цієї команди доросли до рівня збірної, а Дніпро-1 б'ється за чемпіонство. Щоправда, 2023-й команда Кучера почала дуже погано та пропустила вперед Шахтар.

Як наслідок, потрібно перемагати харківський клуб, який найкраще вміє саме заважати суперникам. В останніх п'яти матчах команда виборола чотири нічиї, причому дві з них були нульові – та й 3:3 з Олександрією було здобуто на явних ляпах суперника. У позиційній атаці команда Едмара слабка, але їй вдалося зберегти нулі, наприклад, на виїзді з Ворсклою, яка теж має яскравих гравців в атаці.

І, як завжди з матчами після збірних, перевагу отримує слабший. У Металіста 1925 навіть Бева Вачіберадзе не їздив до збірної Грузії – і тим більше жоден українець не потрапив до списку Ротаня. У Дніпра-1 чотири гравці поїхали до національної збірної і три – до молодіжної. Відповідно, якщо харків'яни могли спокійно готуватися до матчу, то Кучер до останнього часу не мав значної частини складу.

Плюс до цього питання елементарної фізичної готовності: лідери Дніпра-1 набагато більше втомилися. Хоча, щиро кажучи... Візьмемо для прикладу Довбика. Не гравцю такого віку та фізичних кондицій втомлюватись після 16 хвилин на Вемблі, навіть якщо підсумувати до них сам факт поїздки в Англію та назад. Якщо Артем справді хоче перейти до Торіно, то подібні два тижні він має вважати відпускними. Дніпро-1 явно атакуватиме, його суперник спробує скористатися контратаками – і результат визначать епізоди.

Історія протистояння

У нижчих лігах бувало різне, але на рівні УПЛ Дніпро-1 виграв у харків'ян два матчі із двох.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Мозіль — Курило, Шершень, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе, Габелок — Ременюк, Мартинюк, Бичек — Русин

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сваток, Сарапій, Є. Пасіч — Рубчинський, Піхальонок — Пеглоу, Бланко, Танчик — Довбик

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua