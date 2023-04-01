Україна

Фахівець також повідомив, що три гравці пропустять матч.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт висловився перед матчем проти криворізького Кривбаса у рамках 19 туру УПЛ.

"Команда дуже добре попрацювала на тренуваннях цього тижня. Ми добре підготувалися. Настрій — бойовий. По-іншому бути не може. Усі футболісти розуміють, що невдалі серії бувають.

Але всі серії рано чи пізно завершуються. Віримо, що наша безпереможна серія завершиться завтра. Верес і Кривбас — це дві команди, які нав‘язують боротьбу.

Але окрім боротьби нам треба покращити рівень реалізації моментів. Треба витискати максимум з того, що створюємо", — сказав Вірт.

Також фахівець повідомив, що три гравці Денис Балан, Олександр Маткобожик та Владислав Тишинінов не допоможуть Вересу у грі з Кривбасом.

Відзначимо, що серія Вереса в УПЛ без перемог триває 7 матчів — 6 поразок та 1 нічия.

Матч Верес — Кривбас відбудеться 1 квітня у Рівному та розпочнеться о 14:00 за київським часом.