Організатори змагань висунули чотирьох кандидатів на отримання нагороди.
Едуардо Герреро, фото ФК Зоря Луганськ
01 квітня 2023, 09:53
Добіг до кінця черговий місяць української Прем’єр-ліги, тож організатори змагань вирішили визначити найкращого гравця національної першості за березневий період.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Георгій Судаков (Шахтар) / 3 матчі (Металіст 1925, Кривбас, Рух), 1 гол + 1 гольова передача;
– Едуардо Герреро (Зоря) / 3 матчі (Ворскла, Львов, Динамо Київ), 1 гол + 3 гольові передачі;
– Таулян Сефері (Ворскла) / 3 матчі (Зоря, Верес, Металіст 1925), 4 голи;
– Зігі Бадібанга (Чорноморець) / 3 матчі (Верес, Металіст 1925, Інгулець), 1 гол + 2 гольові передачі.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті
УПЛ та нижче в цьому матеріалі.