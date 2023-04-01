Україна

До вашої уваги трансляція матчу 19 туру УПЛ.

У рамках 19 туру української Прем'єр-ліги відбудеться матч між луганською Зорею та Рухом.

Гра пройде в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського, 2 квітня. Розпочнеться зустріч о 15:00.

Зазначимо, що Зоря після 18 зіграних матчів набрала 37 балів, тоді як на рахунку Руха 17 очок після 17 ігор.

Онлайн-трансляція матчу:

Нагадаємо, що на ви також можете стежити за основними подіями гри на нашому сайті у текстовому форматі.