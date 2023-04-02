Україна

Команди Ігора Йовічевіча та Романа Григорчука провели видовищний перший тайм із чотирма забитими м'ячами, а після перерви донеччани так нічого й не вигадали в атаці.

Оскільки ми вже зазначали, що неділя в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги була безпосередньо пов’язана з проведенням матчів за участі провідних команд країни, то й не дивно, що зрештою черга дісталась і матчу за участі донецького Шахтаря. На "гірників" цього разу очікував виїзд до Одеси з дружнім візитом до місцевого Чорноморця, на чолі якого Роман Григорчук останнім часом відверто дивував здобутими результатами.

Дійшло до того, що "моряки" не програвали впродовж чотирьох останніх матчах, а вісім здобутих очок (майже половина від загального доробку за 14 ігор до того) дозволили не тільки вийти із зони вильоту, а й починати загрожувати командами у верхній половині турнірної таблиці. Що ж до "помаранчево-чорних", то їхні чемпіонські зазіхання є загально відомими, але відрив від дніпровського Дніпра-1 всього в три очки вказував нам на те, що боротьба ще далеко не завершена.

І не встигла наша зустріч фактично розігрітись, як у супроводі щільного туману Шахтар здійснив удалу спробу пресингу на лівому фланзі атаки. За її підсумком м’яч опинився в штрафному в ногах у Бондаренка, той перевів ліворуч на Криськіва, і Дмитро вже на 20 секунді поклав дивовижний підкручений удар у протилежну дев’ятку. Якщо в той момент хтось подумав собі, що цю гру вже можна завершувати, то це була чи не найбільша з можливих помилок.

На восьмій хвилині подачу кутового з лівого флангу від господарів у воротарському кулаками перехопив Трубін, після чого Назарина підчистив відскок. І ніщо тоді не передвіщувало проблем для Шахтаря, проте арбітр несподівано побіг у напрямку монітора для перегляду VAR, і вже за мить повертався від нього з рішенням щодо пенальті у ворота лідера чемпіонату. Покарання пострілом у лівий кут реалізував Путря, завдяки чому наш матч продовжив набирати оберти.

Пропущений м’яч не на жарт розізлив "гірників", і вони видали потужну серію гольових моментів за участі Судакова, Михайліченка та Траоре на завершенні. Найбільш близьким до голу при цьому був буркінійський нападник, але примудрився перед порожніми воротами завершити передачу Бондаренка з правого флангу штрафного над поперечиною з кількох метрів. Однак недолік партнера швидко компенсував удар Гочолеішвілі з правого боку чужих володінь, якому дуже допоміг перелетіти над головою воротаря рикошет від захисника.

Блискавична відповідь від "моряків" могла б відбутись і на цей випад гостей, проте голу Алефіренка на завершення прострілу Кузика завадив відбутись офсайд у партнера по команді. Лише після цього чергового емоційного вибуху команди вирішили почати грати в більш виваженому стилі. Чорноморець при цьому не збирався сідати в глибокий захист, і постійно тримав у напружені лінію захисту Шахтаря.

Зрештою, команда Григорчука на 41 хвилині знову отримала можливість виконати кутовий на лівому фланзі, і навіс від Кузика на дальній кут воротарського завершився скиданням головою від Демченка на Салюка, якому залишалось лише заштовхати м’яч у ворота. У підсумку, ми отримали перший тайм із чотирма забитими голами, чого в УПЛ геть не кожен день можна побачити.

Після перерви ж сценарій був доволі прогнозованим. Чорноморець не відмовлявся від свого стилю та постійно намагався захопити зненацька передачами за спини захисників донеччан. Ті ж, у свою чергу, намагались бодай-щось створити на чужій половині, проте свої найкращі моменти Судаков на Криськів реалізувати не змогли. Із іншого боку поля постійно намагався втікати від опікунів Алефіренко, але переграти Трубіна під час пари непоганих моментів перед штрафним так і не зумів.

Йовічевіч постійно намагався підсилити гру своєї команди в нападі свіжими гравцями, проте вони не давали Шахтарю належної якості, і в підсумку все завершилось ти, що гості банально не могли створити гольових нагод у чужому штрафному навіть за примітивного вертикального футболу.

У наступному турі одеський Чорноморець зустрінеться в гостях з Олександрією, а донецький Шахтар прийматиме харківський Металіст.Чорноморець — Шахтар 2:2Путря, 8 (пен.), Салюк, 41 — Криськів, 1, Гочолеішвілі, 19Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Васильєв, Демченко — Бадібанга, Кузик (Авагімян, 70), Алефіренко — Хадіда (Юсов, 84).Трубін — Гочолеішвілі (Топалов, 72), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Назарина — Конопля, Бондаренко (Келсі, 82), Судаков (Джурасек, 81), Криськів — Траоре (Сікан, 72).Попередження: Хадіда, Путря, Васильєв, Юсов — Бондар, Назарина