Білл залишив Дніпро-1

Лівий вінгер Дніпра-1 Білл залишив клуб. 23-річний футболіст перебрався в клуб Сампайо Корреа з Бразилії.

Білл пішов з українського клубу на правах вільного агента. Поки невідомо, на який термін він підписав угоду з Сампайо.

Раніше Білл виступав у складі молодіжної команди Фламенго, з якої на початку 2022 року перебрався до України за 300 тисяч євро.

Після початку повномасштабного вторгнення Білл виступав на правах оренди за латвійський РФШ, Спорт Ресіфе та Інтернасьйонал (усі — Бразилія).

У складі Дніпра-1 Білл провів 18 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.