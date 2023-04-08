Україна

Чи зможе "Динамо" продовжити переможний шлях?

У рамках 20-го туру УПЛ Динамо прийме Минай.

ДИНАМО – МИНАЙ

СУБОТА, 8 КВІТНЯ, 13:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Динамо продовжує догравати сезон. Важко сказати, за що бореться клуб: навіть Зоря показує такі гру та результати, що розраховувати її обійти зараз для футбольного Києва наївно. З іншого боку, зараз для динамівців найцікавіший відрізок: перевірка молоді, шанси для честолюбних дублерів.

Наприклад, 18-річний Антон Царенко в останніх двох турах зіграв в основному складі два перші матчі в кар'єрі – і в цьому навіть немає якогось оригінального ходу, оскільки Динамо має кимось заповнювати порожнечу після дискваліфікації Буяльського, травми Шапаренка, продажу Циганкова. Так, перелічені гравці виступають на абсолютно різних позиціях, але в тому й річ, що для Царенка позицію поки що шукають. Проти Зорі він грав на правому фланзі з плеймейкером Гармашем – а проти Львова став плеймейкером сам.

Дивно розхвалювати Динамо за перемогу над останньою командою ліги, але ці 2:0 у Львові мають надати впевненості переможцям. Цікаво, як Царенко та Буяльський зіграватимуться після повернення останнього, але зараз київський клуб має розраховувати на Антона як на важливого гравця. Потрібно просівати пісок у пошуках золота: крім того, що в Україну зараз нормальні легіонери не поїдуть, витрачати десятки мільйонів на футбол зараз просто аморально. Той же Ванат ще на початку сезону був просто одним із “молодих та перспективних”, а зараз один із найважливіших гравців команди.

Минай нещодавно потрапив у відверто брудну історію – і не зміг вийти з неї гідно. Клуб звинуватили у договірному матчі з Інгульцем – неприємно, звичайно, особливо без доказів, але тренер команди Володимир Шаран відреагував на це з такою кількістю ненормативної лексики, що зникло бажання якось співпереживати команді. Саме через такі ситуації Українську прем'єр-лігу називають “колгоспною”... Диспозиція, у будь-якому разі, очевидна: Минай оборонятиметься всією командою, Динамо без більшої частини креативних гравців прагнутиме пробити цю стіну

Історія протистояння

Сім матчів – сім перемог Динамо.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто, Царенко, Лонвейк — Ванат

Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Трубочкін — Вітенчук, Шишка — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Вишневський

Прогноз

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua