Україна

Команда Кучера спробує зробити ще один крок до чемпіонства.

В рамках 20-го туру УПЛ Дніпро-1 прийматиме ФК Львів.

ДНІПРО-1 – ЛЬВІВ

НЕДІЛЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

ФК Львів поміняв тренера після чотирьох набраних очок у трьох матчах – і перед приголомшливою трійкою ігор Динамо – Дніпро-1 – Шахтар. Цікаво, у чому план? Керівництво не вірить у набір очок у цих матчах із будь-яким тренером і тому вирішило довіритися Анатолію Безсмертному, щоб він цей місяць звикав, вивчав команду? Все б нічого, але після цих трьох ігор може бути пізно: Львів і так впевнено останній, а всі суперники виглядають досить жваво та набирають очки.

Загалом, зміна тренера взимку виглядала досить очікуваною подією. У клубі змінилося все керівництво, до ухвалення рішень повернулися ті, хто керував клубом раніше. Прийшло і пішло так багато футболістів, що в першому ж матчі клубу 2023-го за Львів вийшло 10 (!) новачків. І в контексті цього заміну Дулуба на давно знайомого керівництву Безсмертного ще можна було б зрозуміти. Але точно не після трьох турів, у яких набрано чотири очки.

Так чи інакше результат матчу все одно на 90% залежить від Дніпра-1. Команда Кучера має отримати додатковий імпульс після осічки Шахтаря: “гірники”, які так легко штампували перемоги на початку року, показали свою вразливість. Довбик навіть після травми виглядає неперебивним аргументом на рівні Прем'єр-ліги: його взаємодія з Піхальонком феноменальна, а в очній боротьбі Артем виглядає справжнім монстром.

Надія Львова? Напевно, вона полягає у його першому номері. Олександр Рибка провів велику, повну крутих поворотів кар'єру – і йому частіше, ніж будь-якому іншому воротареві в лізі, доводилося вигравати матчі одноосібно. Навіть після попереднього туру у Рибки позитивна статистика проти Динамо: на один програш киянам із ФК Львів він має перемогу та нічию з ними у складі Шахтаря – і виграш у складі Оболоні! Тоді, коли виходити доводилося проти команди, в якій і Ярмоленко був запасним (Лужний вважав за краще зіграти з трійкою Єрьоменко – Шевченко – Гусєв), команда Рибки була ще більшим андердогом.

Історія протистояння

Поразка від Львова в одному з перших матчів Дніпра-1 на рівні УПЛ досі залишається єдиною невдачею команди у цьому протистоянні. Інші вісім матчів Дніпро-1 виграв.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сарапій, Гомес, Пасіч — Рубчинський , Бабенко — Бланко, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик

ФК Львів: Рибка — Сасовський, Ґабріель, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв, Богунов — Есеола, Бугай

Прогноз

прогноз 3:0

Віталій Пасічний, Football.ua