Україна

Перевірка амбіцій обох команд.

В рамках 20-го туру УПЛ Кривбас прийме Зорю.

КРИВБАС — ЗОРЯ

СУБОТА, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вірші та проза, лід та полум'я. На поле “Гірника” сьогодні вийдуть команди-протилежності. Кривбас любить віддавати м'яч супернику, грати другим номером, бити контратаками. Трохи дивно, що так грає команда з колосальними за мірками сьогоднішньої УПЛ вливаннями, але це внутрішні справи президентського клубу – зрештою, на шосте місце він уже вибрався. До речі про вливання: нехай такий молодий клуб і складно в цьому звинувачувати, але Вернидуб керує зібраною командою, без будь-якого підживлення академії.

Зоря ж усупереч буквально всьому ставить на контроль м'яча та комбінаційні атаки. Патрік ван Леувен надто багато років віддав Феєнорду та Шахтарю, щоб грати у “бій-біжи”. Він працював в академіях цих клубів – і тому не дивно, що тренер ставить багато молоді. Дивно, що йому виходить із цією молоддю здобувати результат: зокрема, Динамо, яке відправило в оренду до луганчан Бражка, у двох матчах із Зорею не взяло жодного балу.

Напевно, можна сказати, що та команда, яка не виграє, втратить шанси на великий успіх цього сезону. Зоря феноменально близька до першого місця, але якщо не перемагати Кривбас, то 5-6 очок від Шахтаря з матчем “гірників” у запасі відіграти буде майже нереально. Але й Кривбас, якщо не виграє, залишиться як мінімум у шести (а може, й у 7-9) очках від Олександрії – з урахуванням матчу команди Ротаня у запасі. За десяток турів таке відставання відіграти дуже складно – особливо при розумінні, що серію із суцільних перемог навряд чи хтось видасть.

Загалом, нас чекає протистояння комбінуючої Зорі та контратакуючого Кривбасу – причому, можливо, найзапекліших адептів кожного зі стилів у лізі. Шахтар після відходу де Дзербі комбінує не так сильно... І в контексті цього Кривбас має очевидну проблему з наконечником.

Виїзна перемога над Вересом дорого коштувала команді Вернидуба: червону картку у матчі отримав Денис Устименко. Це могло й не бути проблемою, Устименко після чотирьох виходів в основі без жодного гола міг би й за спортивним принципом сісти на лаву – якби в порядку був Дебелко. Але Роман заліковує травму, а без нього у Кривбасу на вістрі вакуум. Раніше Устименка змінював Андрій Понєдєльнік, який взагалі не завершувач, а вінгер.

Якщо Дебелко зможе зіграти, шанси Кривбасу зростають. Щоправда, до ідеальних кондицій форварду, який грав у п'яти різних чемпіонатах, у будь-якому разі далеко. Але за Кривбас рідне поле, на якому непросто було і Шахтареві – а вже модель гри гранично неприємна тому футболу, який поставив своїй команді ван Леувен. І якщо в Кривбаса під питанням Дебелко, то у Зорі у минулому турі не грав Герреро – форвард, який за три матчі показав, що може робити результат самотужки. З Рухом упоралися і без нього, а чи впораються із шостою командою чемпіонату?

Історія протистояння

Єдина зустріч Зорі з цією версією Кривбасу пройшла у першому колі цього чемпіонату та закінчилася 2:2. Щоправда, обидва гравці, які забивали за гостей, уже покинули команду: Хобленко у Карпатах, а Волошин у Динамо.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Рябов, Дібанго, Бескоровайний, Якімець — Банада, Приходько — Хомченовський, Задерака, Микитишин — Дебелко

Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Дришлюк, Бражко — Булеца — Русин, Герреро, Мишньов

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua