Україна

Чи зможе команда Едмара й цього разу уникнути поразки?

У рамках 20-го туру УПЛ Колос прийме Металіст 1925.

КОЛОС — МЕТАЛІСТ 1925

НЕДІЛЯ, 15:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У шести останніх матчах Металіст 1925 програв лише двічі, лідерам чемпіонату – і це плюс. У шести останніх матчах харків'яни не виграли жодного разу – і це однозначний мінус. Так, Едмар показав, що може тримати рівень, і очевидних провалів його команда не допускає, але без перемог занадто довго теж не можна. Зона вильоту за ці шість матчів стала лише ближчою.

Ще один статистичний показник, який просто вражає: за кількістю програшів на виїзді Металіст 1925 йде врівень із... Шахтарем і Дніпром-1. Так-так, команди Донецька, Дніпра та Харкова програли на виїзді по одному разу: “двадцять п'яті” та Шахтар Дніпру-1, а Дніпро-1 Кривбасу. Зрозуміло, що команда Едмара, як і раніше команда Крівенцова, дуже любить катати нічиї, але для рівня витрачених ресурсів Металіст 1925 виступає на виїзді просто феноменально.

А ось Колос якраз гранично домашня команда. Була. Навіть перший гол гості на “Стадіоні Ковалівки” провели лише з п'ятої спроби: Чорноморець зміг досягти нічиєї 1:1. Але після шестиматчевої безпрограшної серії у Колоса у рідних стінах три поразки – і якщо програш Дніпру-1 можна пояснити класом гравців, то Ворскла та Минай, як то кажуть, дали привід подумати.

Загалом, грають дві команди, які обороняються набагато краще, ніж атакують. Перший гол, якщо він буде, вирішить критично багато – команда одразу отримає можливість грати у максимально комфортних умовах, залишаючи по 10 осіб за лінією м'яча. Чесно кажучи, шкода, що цей матч винесли на окремий слот, тоді як ігри за участі Динамо та Шахтаря, Олександрії та Дніпра-1 за часом припадають на один час.

Історія протистояння

Результативність у цьому суперництві зростає семимильними кроками! Перші два матчі в історії закінчилися 0:0, два наступні Колос виграв 1:0, а остання гра закінчилася 2:0 на користь харків'ян.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Смирний — Безбородько

Металіст 1925: Мозіль — Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе, Мартинюк, Габелок — Ременюк, Русин, Бичек

Прогноз

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua