Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 7 квітня 2023 року, 15:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над петровським Інгульцем завдяки єдиному голу Василя Кравця.

Команда Віктора Скрипника відзначилась уперше за три матчі, тоді як здобула три очки вперше за п'ять зустрічей.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Інгулець в 20 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Ворскла — Інгулець 1:0

Гол: Кравець, 49



Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін (Лопес, 88) — Кане (Олійник, 57), Юрченко, Сефері — Степанюк (Феліпе, 88).



Інгулець: Білик — Нагієв (Резепов, 72), Ковальов, Поспєлов (Сидоренко, 60), Клименко, Смоляков (Мельничук, 72) — Одарюк (Головкін, 59), Кучеренко, Кухарук, Козак (Козиренко, 31) — Марусич.



Попередження: Кане, Челядін, Пердута, Кравець — Козак, Козиренко, Мельничук, Марусич