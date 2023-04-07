Україна

Гол Кравця приніс Ворсклі перемогу над Інгульцем

Команда Віктора Скрипника відзначилась уперше за три матчі, тоді як здобула три очки вперше за п'ять зустрічей.

Ворскла — Інгулець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Інгулець 1:0

Гол: Кравець, 49



Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін (Лопес, 88) — Кане (Олійник, 57), Юрченко, Сефері — Степанюк (Феліпе, 88).



Інгулець: Білик — Нагієв (Резепов, 72), Ковальов, Поспєлов (Сидоренко, 60), Клименко, Смоляков (Мельничук, 72) — Одарюк (Головкін, 59), Кучеренко, Кухарук, Козак (Козиренко, 31) — Марусич.



Попередження: Кане, Челядін, Пердута, Кравець — Козак, Козиренко, Мельничук, Марусич