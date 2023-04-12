ФК Львів — Шахтар. Напередодні

Україна

Зустрічаються команди з різних полюсів таблиці.

В рамках 6-го туру УПЛ ФК Львів прийме Шахтар.

ФК ЛЬВІВ — ШАХТАР

СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ, 14:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не чвертьфіналами ЛЧ єдиними. Лише сьогодні, через півроку після більшої частини поєдинків 6-го туру, ФК Львів проводить перенесений поєдинок проти Шахтаря. Дивно, що його поставили саме сюди – у сезоні, коли Кубок України в принципі не розігрується, такий матч міг би вміститися в той слот, коли національні ліги проводять свої кубки. Але, так чи інакше, команди зіграють сьогодні – і підійшли до гри вони на максимально допустимій таблицею відстані.

Львів поки не може витягти жодних видимих дивідендів зі зміни тренера прямо перед суперсерією ігор “Динамо – Дніпро-1 – Шахтар – ще раз Шахтар”. Можливо, Анатолій Безсмертний за ці три тижні зможе якось винятково добре вивчити команду та підготувати її до вирішальних боїв проти Металіста 1925, Вереса, інших опонентів – але поки що ми бачимо надвпевнені поразки, поки конкуренти нарощують відрив. Від зони перехідних матчів львів'ян відокремлюють п'ять очок, від зони прямого порятунку шість – і після матчів із Шахтарем розрив, звичайно ж, швидше збільшиться, ніж скоротиться.

Матч якщо не зрівнює, то точно робить цікавішим кадрова пробоїна “гірників”. Матч через дискваліфікацію пропускає Валерій Бондар, який непомітно перетворився на незамінного гравця команди. Так, у Матвієнка гарний перший пас, у Ракіцького взагалі феноменальний – але коли йдеться про боротьбу, єдиноборства, питання виникають до них обох. Ані Фаріну, ані Козика я, вибачте, як варіант на сьогодні не розглядаю: вихід будь-якого з 19-річних захисників, жоден з яких ще жодного разу не починав з перших хвилин матч професійної команди, стане великим сюрпризом.

Чи наважиться Безсмертний пресингувати пару пасуючих, але далеко не монструозних у боротьбі захисників? Це великий ризик, гра або на 3:2, або на 0:7 – як піде гра. Зрозуміло, чим більше гравців на чужій половині поля задіятиме ФК Львів, тим більше можливостей у Ракіцького та Матвієнка розрізати оборону передачами. Але за поставленого пресингу захисникам Шахтаря може бути просто не до плеймейкерства. Кожен із пари Есеола – Бугай вищий за кожного з пари Матвієнко – Ракіцький (188 та 185 см проти 182 та 180) — відповідно, у контактній боротьбі у львів'ян принаймні бачиться шанс.

Історія протистояння

Не будемо враховувати у статистику матчі Шахтаря з тим ФК Львів, який відіграв у вищій лізі один сезон-08/09 і давно розформувався. Хоча, звісно, перемога львів'ян 2:0 у першому матчі на рівні вищої ліги увійшла до анналів українського футболу, а Валерій Федорчук фактично з гола Шахтарю розігнав видатну кар'єру, яка включила Дніпро та Динамо.

Саме із сучасною версією ФК Львів “гірники” провели 10 ігор. Розгромних перемог здобули аж шість, забили у цих десяти матчах тридцять голів – але при цьому двічі зазнали невдачі. У березні 2021 року Львів того ж Безсмертного обіграв 3:2 набагато зоряніший, ніж зараз, склад Шахтаря: із Соломоном, Тете, Марлосом. А у листопаді 2018 року навіть Тайсон не допоміг “гірникам” пробити львівську стіну імені Бакалова: матч закінчився нульовою нічиєю.

Орієнтовні склади

ФК Львів: Рибка — Грисьо, Ґабріель, Сасовський, Дитятьєв, Кузик — Бєляєв, Алібеков, Мильченко — Бугай, Есеола

Шахтар: Трубін — Гочолейшвілі, Матвієнко, Ракіцький, Михайліченко — Степаненко — Криськів, Очеретько, Судаков — Сікан

Прогноз

прогноз 0:3