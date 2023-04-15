Зоря — Дніпро-1. Напередодні

Україна

Центральний матч туру.

В рамках 21-го туру УПЛ Зоря прийме Дніпро-1.

ЗОРЯ – ДНІПРО-1

СУБОТА, 15 КВІТНЯ, 15:00. ДИНАМО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

Поза всяким сумнівом, ця гра заслуговує вважатися головною в турі – та й за 2-3 календарні тижні теж. Дніпро-1 бореться із Шахтарем за кожне очко і повинен намагатися вигравати кожен матч: удар Келсі на 94-й хвилині против Львова точно мотивує грати на перемогу навіть із Зорею на виїзді. З іншого боку, і Зорі після поразки від Кривбасу в спину дихає Динамо. Призові за участь у Лізі Європи та Лізі конференцій відрізняються незначно для того ж Динамо, але для Зорі це величезна різниця – і за третє місце вони битимуться до кінця.

Дуже значним фактором виглядає можлива участь чи неучасть Герреро. Форвард збірної Панами за три матчі показав свій клас та готовність “підривати” лінії оборони суперників. Після цього він вибув через травму і без нього команда, наприклад, програла Кривбасу. За даними ютуб-проекту “ТаТоТаке”, Герреро залікував травму і готовий зіграти – але це тільки множить питання. Якщо учасник ЧС-22 готовий зіграти повний матч – це одна історія, якщо годину – інша, якщо готова вийти на заміну – третя.

Так чи інакше, з Дніпром-1 буде складно у будь-якому разі – і, зокрема, з його обороною. Тонкий момент, як ставитись до пари пропущених від Львова вже за рахунку 3:0, після яких команда Кучера легко забила ще два. Дніпро-1 розпочав сезон із п'яти матчів без пропущених, потім збавив у всіх показниках – і, зокрема, у семи турах поспіль пропускав – але зараз дуже схоже, що оборонна міць команди Кучера повернулася на проектні потужності. Останні три матчі Дніпра-1 – це дві “сухі” виїзні перемоги та 5:2 зі Львовом, коли команда явно скинула оберти по ходу гри.

Незважаючи на те, що за золото бореться колектив із Дніпра, йому комфортніше віддати м'яч Зорі. Довбик класно грає на просторі, він просто монстр єдиноборств – а ось команда, що закрилася, може зустрічати форварда захисниками по двоє. Все одно у Дніпра-1 жоден інший форвард більше не забив жодного м'яча – та й не грають практично інші нападаючі. Пеглоу перейшов на фланг і в принципі не вражає... Але після попередньої зустрічі (див. нижче) Зоря має додатково побоюватися Довбика і в будь-якому разі надавати йому мінімум простору.

І дуже інтригує погляд Кучера на фланги. Ще минулого туру позиції вінгбеків зайняли Пасіч і Каплієнко – але тренер сам на 55-й хвилині замінив обох, випустивши замість них Хайнера і Матарітту. У легіонерів-новачків не вдалося заявити про себе одразу, Матарітта просто був травмований – але загалом очевидно, що вони прийшли для гри в основі. Для швидких атак по флангу підходять обидва, інше питання, що випустити проти сильного суперника обох може бути занадто авантюрно.

Історія протистояння

До цього сезону у Дніпра-1 була просто жахлива історія протистояння з луганчанами: чотири поразки та одна нічия у п'яти матчах. Проте матч першого кола команда Кучера виграла 3:0 – і всі три голи забив Довбик.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Булеца, Бранко, Дришлюк — Антюх, Русин — Герреро

Дніпро-1: Рибак — Матарріта, Сарапій, Сваток, Є. Пасіч — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Прогноз

прогноз 2:1