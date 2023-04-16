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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21 туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Львів.

Донецький Шахтар та Львів зіграють поміж собою вдруге за тиждень на Арені Львів.

Ігор Йовічевіч, після перемоги кількома днями раніше (2:1), залучив до стартового складу Бондаря до центру захисту, тоді як Матвієенко зіграє ліворуч в обороні, а над ним розташується Михайліченко. Келсі та Сікан тим часом утворять пару нападників на вістрі атаки.

Анатолій Безсмертний використав із перших хвилин той самий набір виконавців

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Судаков, Назарина, Бондаренко, Михайліченко — Сікан, Келсі.

Запасні: Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицький, Топалов, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Борячук, Тоіров, Корнієнко.



Львів: Рибка — Грисьо, Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Мильченко, Алібеков — Богунов, Свржняк, Бєляєв — Бугай.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Вовкун, Сасовський, Есеола, Никитюк, Ґільєрме, Мишенко, Р. Михайлів, В. Михайлів, Сімінін.



Гра Шахтар — Львів почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.