Україна

Останній матч “гірників” перед “класичним”.

В рамках 21-го туру УПЛ Шахтар прийме ФК Львів.

ШАХТАР — ФК ЛЬВІВ

НЕДІЛЯ, 8 КВІТНЯ, 14:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перша команда чемпіонату грає вдома проти останньої. Здавалося б, які взагалі можуть бути у такій грі інтриги? Але чим глибше поринаєш у деталі матчу, тим більше шансів бачиш у аутсайдера.

Найочевидніше, перше, що спадає на думку: попередня зустріч цих же команд, яка пройшла всього чотири дні тому. Шахтар до четвертої компенсованої хвилини не міг пробити оборону Львова – і впорався з цим, коли перейшов на зовсім вже відчайдушні подачі до штрафного майданчика. Кевін Келсі у потрібний момент зміг ідеально пробити головою по м'ячу, але такі речі навряд чи можна поставити на потік.

У Шахтаря дуже багато травм. Михайліченко, Зубков, Петряк, Швед, Криськів – це все важливі гравці, які, може, і не коштують по 100 мільйонів кожен, але які б дозволили “гірникам” набагато спокійніше проходити дистанцію, тим більше з парою матчів на тиждень. Шахтар зіграв зі Львовом лише через три дні після матчу з Металістом, і Йовічевіч зробив лише одну невимушену заміну: Траоре вийшов замість Сікана.

А тепер про вимушені: з ними історія для “гірників” ще сумніша. Порівняно з Металістом на перший матч проти Львова не вийшов Бондар, який відбував дискваліфікацію. Як наслідок, проти Львова грали два пасуючі захисники, яким явно бракувало бондарівської мощі – і це сильно ускладнило матч Шахтарю. Зокрема, у боротьбі зі Львовом четверту жовту піймав і сьогодні не зіграє Степаненко.

Тарас – на мій погляд, найнезамінний гравець Шахтаря. В принципі, навіть у перерахунку на всі команди ліги настільки ж життєво, як повітря, необхідний своїй команді лише Довбик (ну й Волинець у Колисі проводить видатний сезон, але воротарі за визначенням на особливому рахунку). Волоріз хай-класу, він давав Шахтарю виграти центр поля навіть у Ренна, не кажучи вже про суперників з УПЛ. Степаненко нещодавно увійшов до топ-6 гравців “гірників” за кількістю матчів – і він готовий настільки регулярно, що клуб навіть не намагався знайти йому повноцінну заміну.

Так, команда має Джурасека – але цілком очевидно, що Йовічевічу він потрібен, щоб використовувати його разом з Тарасом, а не замість нього. Невен уже неодноразово виходив у трикутник у центрі півзахисту і діяв ближче до атаки, ніж капітан. Без Степаненка, швидше за все, доведеться піднімати із запасу і Джурасека, й Бондаренка, намагатися командно компенсувати його обсяг. З іншого боку, у першій грі проти Львова не було Бондаря – а тепер він після вимушеного відпочинку повертається. Цього разу команду Безсмертного зустрічатиме набагато потужніша оборона.

І, звичайно, настає час ставити питання руба: чи не час використовувати в основі Кевіна Келсі? Поки що 18-річний колумбієць неймовірно корисно використовує кожну хвилину перебування на полі: забив два м'ячі за 130 хвилин в УПЛ, відзначився голом у єврокубках, у дуже нервовій ситуації забив пенальті Ренну. Для порівняння: за голами в сезоні Кевін всього на один м'яч відстає від Траоре, який зіграв більш ніж на тисячу хвилин більше.

Історія протистояння

Не варто враховувати у статистику матчі Шахтаря з тим ФК Львів, який відіграв у вищій лізі один сезон-08/09 та розформувався. Хоча перемога львів'ян 2:0 у першому матчі на рівні вищої ліги увійшла до анналів українського футболу, а Валерій Федорчук, який забив один із двох голів, фактично з того гола розігнав видатну кар'єру, яка включила Дніпро та Динамо.

Саме із сучасною версією ФК Львів “гірники” провели 11 ігор. Цікаво, що розгромних перемог здобули цілих шість, забили у цих десяти матчах тридцять голів – але при цьому двічі зазнали невдачі. У березні 2021 року Львів того ж Безсмертного обіграв 3:2 набагато зоряніший, ніж зараз, склад Шахтаря: із Соломоном, Тете, Марлосом... А у листопаді 2018 року навіть Тайсон не допоміг “гірникам” пробити львівську стіну імені Бакалова: матч закінчився нульовою нічиєю.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Матвієнко, Бондар, Топалов — Назарина, Джурасек — Бондаренко, Судаков, Очеретько — Келсі

ФК Львів: Юрчук — Грисьо, Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Мильченко, Алібеков — Богунов, Свржняк, Бєляєв — Бугай

Прогноз

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua