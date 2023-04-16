Україна

Шахтар із дублем Бондаренка вдруге за тиждень обіграв Львів та скористався втратою очок Дніпром-1

Команда Ігора Йовічевіча з другої спроби провела більш спокійний матч проти абсолютного аутсайдера національної першості.

Шахтар — Львів, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Львів 2:0

Голи: Бондаренко, 7, 75



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Топалов, 79), Матвієнко — Судаков (Очеретько, 79), Назарина, Бондаренко, Михайліченко (Тоіров, 87) — Сікан (Траоре, 71), Келсі (Тотовицький, 71).



Львів: Рибка — Грисьо (Сімінін, 82), Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Мильченко (Сасовський, 82), Алібеков — Богунов, Свржняк (Мишенко, 71), Бєляєв (Есеола, 71) — Бугай.



Попередження: Сікан, Тотовицький — Кузик, Бугай, Грисьо, Алібеков.