Україна
16 квітня 2023, 15:57
Шахтар із дублем Бондаренка вдруге за тиждень обіграв Львів та скористався втратою очок Дніпром-1
Команда Ігора Йовічевіча з другої спроби провела більш спокійний матч проти абсолютного аутсайдера національної першості.
Шахтар — Львів, фото ФК Шахтар Донецьк
16 квітня 2023, 15:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Львів 2:0
Голи: Бондаренко, 7, 75
Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Топалов, 79), Матвієнко — Судаков (Очеретько, 79), Назарина, Бондаренко, Михайліченко (Тоіров, 87) — Сікан (Траоре, 71), Келсі (Тотовицький, 71).
Львів: Рибка — Грисьо (Сімінін, 82), Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Мильченко (Сасовський, 82), Алібеков — Богунов, Свржняк (Мишенко, 71), Бєляєв (Есеола, 71) — Бугай.
Попередження: Сікан, Тотовицький — Кузик, Бугай, Грисьо, Алібеков.