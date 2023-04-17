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Колишній півзахисник збірної України та київського Динамо помер на 51-му році життя.

Колишній атакуючий півзахисник національної збірної України Павло Шкапенко пішов із життя у віці 50 років. Про це повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

Причини раптової смерті українського футболіста не уточнюються. У Павла залишилися дві доньки.

Зазначимо, що за часів своєї клубної кар'єри Шкапенко шість сезонів відіграв за київське Динамо, у складі якого шість разів ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України, забивав Барселоні в Лізі чемпіонів, провівши у футболці "біло-синіх" 156 матчів. забивши 42 голи.

Окрім того, в Україні на клубному рівні Павло Шкапенко виступав за запорізький Металург та ЦСКА Київ, тоді як у складі національної збірної півзахисник провів десять матчів.