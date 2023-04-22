Україна

Чи здобуде Верес цього сезону хоча б одну домашню перемогу?

В рамках 19-го туру УПЛ Верес прийме Минай.

ВЕРЕС – МИНАЙ

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 15:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

11 вересня 2022 року, закінчення четвертого туру УПЛ. Верес, незважаючи на необхідність через реконструкцію стадіону усі матчі грати на виїзді, здобуває третю перемогу над командою з амбіціями. Після Ворскли та Чорноморця жертвою рівнян упав Кривбас – лише Дніпру-1 вдалося впоратися із задерикуватою та яскравою командою Вірта. А попереду ще повернення на рідну арену та 15 ігор там. Здається, що Вірт і Надєїн знайшли оптимальний баланс існування в умовах складного часу: що, зокрема, схема, за якої преміальні більше за оклади, мотивує гравців...

Чи міг уявити хоча б найзлісніший хейтер, що до кінця квітня Верес нависатиме над самою зоною вильоту, а з дев'яти перших домашніх ігор не виграє жодної? Дві нічиї, сім поразок – результати команди Вірта у рідних стінах просто катастрофічні. Не допомагає навіть факт об'єктивно найкомфортнішого в УПЛ графіка. Ви тільки вдумайтесь у це: за весь березень та початок квітня команда жодного разу не залишила Рівне! Мрія Луческу: нікуди не треба їздити, тільки приймай одного суперника за іншим. І навіть у таких тепличних умовах команда набрала одне очко у п'яти матчах.

Виходить, іноді чим гірше, тим краще. Не завжди “створити оптимальні умови” = “перемагати”. Коли Верес кочував від одного міста до іншого, він на зубах витягував матчі проти одного грізного, явно сильнішого за складом суперника за іншим. Коли Верес приїхав на рідну, покращену арену, куди навіть трохи вболівальників пускають, він опинився у тому, що футбольні люди називають “теплою ванною”, а психологи – зоною комфорту.

І найцікавіше: варто було команді Вірта знову опинитися в суто фізично жахливих умовах, як вона знову дала джазу! Виїзд до Металіста приніс спочатку 0:2 станом на десяту хвилину, а потім зливу, град, поле в калюжах. І Верес у таких випадках звів матч до нічиєї 5:5 – найрезультативнішої в історії ліги. Самі принципи роботи Вірта, його стиль тренера-мотиватора, дає команді більше можливостей блиснути у ситуації “відступати нікуди”.

Але так чи інакше фініш для Вереса ризикує стати суцільним “відступати нікуди”. До зони вильоту залишилося одне очко, Рух із Металістом явно додали – і у разі невиграшу Верес може опуститися на передостаннє місце вже цього туру. Минай, здається, почав витягувати дивіденди зі співпраці з Шараном – команда грає суворо у захисті, а це вже половина вирішення завдання порятунку. І, до речі, та половина, якої Вересу сильно бракує...

І проти Минаю проблем може бути тільки більше. Гру через дискваліфікацію пропускає Роман Гагун – найзамінніший із усіх польових гравців Вереса. Вірт і так на прес-конференції сказав, що команді “бракує захисників” (до речі, зафіксуємо критику власних підопічних), але сьогодні їх бракуватиме ще більше.

Історія протистояння

На рівні УПЛ команди зіграли лише два матчі. Верес удома обіграв Мінай 1:0, на виїзді зіграв 1:1.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Балан, Вовченко, Хондак, Г. Пасіч — Курко, С. Шарай, Кльоц — Блізніченко, В. Шарай — Гайдучик

Минай: Бандура — Гончар, Мельник, Ю. Кравчук, Нємчанінов — Горін, Вітенчук, Твердохліб — Воробчак, Вишневський, Булеза

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua