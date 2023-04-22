Україна

Невтішна статистика для столичного клубу.

Донецький Шахтар та київське Динамо у Класичному дербі поділили очки — 1:1. Вперед "гірників" вивів Тарас Степаненко дальнім ударом, а Олександр Андрієвський зі штрафного зрівняв рахунок.

Матчі між Динамо та Шахтарем завжди яскраві, проте для киян серія без перемог у матчі проти "гірників" триває вже шість поєдинків.

У цих шести матчах Шахтар має у своєму активі три перемоги, і ще три рази команди не виявляли переможця.

Проте загальна статистика показує, що Динамо в очних зустрічах ще попереду. У 196 очних зустрічах Динамо здобуло 80 перемог, 59 на рахунку Шахтаря та 57 ігор завершились внічию.

Шахтар лідирує в УПЛ із 53 очками. Динамо йде на четвертій сходинці, маючи 41 заліковий бал.