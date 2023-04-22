Невтішна статистика для столичного клубу.
Динамо - Шахтар, УПЛ
22 квітня 2023, 20:30
Донецький Шахтар та київське Динамо у Класичному дербі поділили очки — 1:1. Вперед "гірників" вивів Тарас Степаненко дальнім ударом, а Олександр Андрієвський зі штрафного зрівняв рахунок.
Матчі між Динамо та Шахтарем завжди яскраві, проте для киян серія без перемог у матчі проти "гірників" триває вже шість поєдинків.
У цих шести матчах Шахтар має у своєму активі три перемоги, і ще три рази команди не виявляли переможця.
Проте загальна статистика показує, що Динамо в очних зустрічах ще попереду. У 196 очних зустрічах Динамо здобуло 80 перемог, 59 на рахунку Шахтаря та 57 ігор завершились внічию.
Шахтар лідирує в УПЛ із 53 очками. Динамо йде на четвертій сходинці, маючи 41 заліковий бал.