Україна

Чи зможе команда Безсмертного воскреснути?

В рамках 22-го туру УПЛ Львів прийме Металіст 1925.

ЛЬВІВ – ДИНАМО

НЕДІЛЯ​, 23 КВІТНЯ, 13:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Двадцять другий тур Прем'єр-ліги ФК Львів зустрічає на впевненому останньому місці в Прем'єр-лізі. Останні чотири матчі, вони ж перші чотири після зміни тренера програли, і це навіть не дивує: адже в суперниках були Динамо, Дніпро-1 і Шахтар.

Навіщо було міняти Дулуба після трьох ігор, у яких команда набрала 4 очки – так, мабуть, і залишиться таємницею. Гра ФК Львів могла скільки завгодно не радувати у першій частині сезону, але його залишили на все міжсезоння, дали розпочати другу частину – і після гарного старту звільнили.

Єдина причина, через яку Безсмертного могла бути призначена саме в такий момент – початкова невіра в якісь набрані очки з грандами, бажання, щоб за ці три тижні новий тренер придивився до команди, налагодив внутрішні механізми для спурту з рівними себе. Металіст 1925 – перший із таких суперників, проти нього вже треба показувати щось, окрім простої оборони в 11 гравців та швидких контратак.

Проблемою для львів'ян має бути відсутність Максима Грисьо: футболіст, який грав на позиції правого захисника у минулому турі, “піймав” четверту жовту. І так складно в попередньому положенні він позначений не тільки через мою недорікуватість: справа в тому, що Грисьо і не правий захисник зовсім. Максим і раніше виходив на цій позиції вимушено через травму головного правого захисника команди Андрія Буська.

Хто ж зіграє праворуч тепер? Є опція підняти з лави Богдана Мишенка, який хоч і лівий вінгер, але має досвід гри правого захисника: щоправда, переважно в Грузії шість років тому. Можна спробувати 20-річного Романа Михайліва, котрий у будь-якому випадку починає свій футбольний шлях і не має чіткої позиції як такої. Але взагалі, звичайно, посилитися 14 новачками за одне зимове міжсезоння та розпочинати другу половину чемпіонату з одним правим захисником – це теж ознака видатного менеджменту.

В Металіста 1925 свої проблеми та турботи. Харківський клуб так само й точно з тієї ж причини буде змушений обходитися без правого захисника: Максим Жичиков перебрав карток. Відмінність харків'ян від львів'ян є, що інший райт-бек у них є, і дуже перспективний: Дмитро Капінус взагалі потрібен Шахтарю і вирушив сюди лише в оренду. Але Капінус поки що більше грає зліва. А ще у Металіста 1925 поки травмований основний воротар Олег Мозіль. Здорово, що Сидоренко відіграв попередній матч на нуль, але до цього він у двох із половиною іграх пропустив 13 м'ячів.

Історія протистояння

Поки що команди зіграли два матчі, які закінчилися внічию. Минулого сезону клуби встигли розписати нульовку у Львові, а вже в ході цього сезону зіграли 2:2 у Ковалівці.

Орієнтовні склади

Львів: Рибка — Мишенко, Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Мильченко, Алібеков — Богунов, Свржняк, Бєляєв — Бугай.

Металіст 1925: Сидоренко — Капінус, Ткачук, Курило, Коваленко — Габелок — Русин, Вачіберадзе, Кравченко, Дмитренко — Бичек

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua