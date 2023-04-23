Україна

Господарі без Вернидуба та Капіча. Чи не будуть вони ще й без Хомченівського?

В рамках 22-го туру УПЛ Кривбас прийме Чорноморець.

КРИВБАС — ЧОРНОМОРЕЦЬ

НЕДІЛЯ, 15:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Недільна програма УПЛ закривається матчем двох дуже амбітних команд. Одні із запрошенням Вернидуба, інші із призначенням Григорчука, а обидва клуби масштабним посиленням декларували боротьбу за високі місця. Але поки що Кривбас восьмий, а Чорноморець взагалі в одному пункті від зони вильоту, про якийсь вихід на новий рівень говорити не доводиться.

Щастя обох команд, що цей чемпіонат – претендент на найрівніший за рівнем учасників за всю історію УПЛ. Навіть команда з п'ятого місця виграла всього вісім матчів із двадцяти, навіть лідер втратив очки вже шість разів у 22 поєдинках. Пара перемог у стані будь-яку команду підняти дуже високо, і цінність кожного очка стає просто неймовірною.

До речі, саме цим можна пояснити явно провокаційне відео у соцмережах Кривбасу:

Його можна і не дивитися – суть у тому, що ведучий із претензією на шоуменство звинувачує суддів у упередженості. І якщо без Рафета Капіча обходитись буде непросто, то апеляції до несправедливості арбітра за вилучення Вернідуба виглядають просто нікчемно.

По-перше: що, ну от просто ЩО мав зробити тренер, щоб прес-служба Кривбасу визнала справедливість вилучення? Вдарити арбітра? Так він це вже робив у першому турі – і нормально, що після цього в рамках цього ж сезону його судять суворіше. Образи цього разу були точно, ненормативна лексика – також.

А по-друге, Кривбас у принципі веде себе не як футбольний клуб, а як команда чи то серіалу, чи то музичного гурту. Ось для таких колективів відсутність фронтмена – катастрофа, це зрозуміло. А що змінюється для Кривбаса від того, що тренер сидить не на лаві, а на трибунах, абсолютно неясно. Микола Павлов колись на постійній основі так тренував Іллічівець і не скаржився.

Взагалі ми повинні побачити протистояння контратак Кривбасу та позиційної атаки Чорноморця: тренери віддають перевагу саме такому стилю. І в контексті цього цікаво, що з “десяткою” команди. Дмитро Хомченовський не був навіть у заявці клубу в останніх двох турах. Жодних заяв про травми ані тренер, ані прес-служба не робили (ну зрозуміло, є важливіші справи), але зараз саме через відсутність Капіча півзахисник потрібен особливо сильно.

Історія протистояння

З цією версією Кривбасу Чорноморець зіграв лише один раз: поступився в останній домашній грі 2022 року 0:1.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Банада, Хомченовський, Приходько — Татарков, Устименко, Задерака.

Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Васильєв, Кузик, Політило — Бадібанга, Юсов, Алефіренко

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua