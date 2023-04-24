Україна

Скільки сьогодні заб'є Довбік?

В рамках 22-го туру УПЛ Дніпро-1 прийматиме Рух.

ДНІПРО-1 – РУХ

ПОНЕДІЛОК, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Наразі це здається нереальним, але Дніпро-1 розпочав цей сезон так, що здавалося: суперникам проти нього можна і не виходити на поле. 3:0 на полі Динамо (того Динамо, яке вибило з ЛЧ Фенербахче!), розгром Зорі, взагалі п'ять перемог із сумарним рахунком 14:0 у перших п'яти турах. Команда Кучера викликала реакцію “що ти таке?!”, не зустрічаючи опору на тлі, здавалося б, найскладніших суперників з наявних у лізі.

Час показав, що грати з цим Дніпром-1 не те, що можна, а й треба. Саме Рух став першим суперником, який зміг не просто дати команді Кучера бій, а перевести його практично у повномасштабне протистояння. Дніпро-1 виграв 3:2 з переможним голом на 95-й хвилині, тільки після двох вилучень у суперника – а Григорій Козловський був настільки незадоволений суддівством, що влаштував цілу прес-конференцію, в якій говорив про повне, безмежне свавілля в українському футболі.

Саме тому сьогоднішній матч обіцяє бути жарким – хоча, начебто, турнірна таблиця про це не говорить. Рух лише за додатковими показниками перевершує Металіст із зони вильоту, а саме на виїзді він програв навіть Інгульцю у середу. До речі, сам факт гри в середу дає фавориту рідкісну перевагу у свіжості: набагато частіше лідери грають більше та часу на відновлення мають менше.

Так, Дніпро-1 теж програв свій останній матч, але Зоря, вибачте, сильніше зараз просто непорівнянно. Вдома ж команда Кучера виграла три останні гри та взагалі дозволила суперникам по чемпіонату лише одну перемогу (Динамо) та одну нічию (Інгулець). Плюс до цього Рух не матиме Соломона-Отабора: один з небагатьох яскравих легіонерів УПЛ у минулому турі заробив видалення... І тим не менше: зуб, який затаїв на Дніпро-1 президент Інгульця, мотивує розраховувати хоча б на рівну боротьбу.

Ну і є одна складова, про яку треба згадувати поза контекстом чемпіонських перегонів. Артем Довбик має 18 голів у чемпіонаті, і жоден гравець не забивав в окремому сезоні чемпіонату України більше 25. Не треба говорити, що рекорди в такому слабкому чемпіонаті нічого не варті: слабші не лише суперники, а й партнери, і цей сезон точно сильніший за сезони дев'яностих, коли найкращими бомбардирами ставали Тімерлан Гусейнов та Арсен Аваков (не той). Зараз форвард Дніпра має десять матчів для восьми голів – і домашня гра з Рухом, проти оборони із середнім віком у 20 років, може стати приводом для великого кроку до рекорду.

Історія протистояння

Із чотирьох матчів на рівні УПЛ Дніпро-1 виграв два, один звів унічию – і один програв – причому велико, 1:4. Різниця м'ячів у протистоянні цих, здавалося б, нерівних суперників досі рівна: 7:7.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Рибак — Хайнер, Сарапій, Сваток, Матарріта — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.

Рух: Паньків — Кітела, Слюсар, Слюбик, Лях — Довгий, Підгурський — Альваренга, Таллес, Столярчук — Климчук.

Прогноз

прогноз 3:1

Віталій Пасічний, Football.ua