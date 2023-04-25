Військовослужбовця шукають з грудня 2022 року.
Михайло Костенко, facebook.com/tatiana.kostenko.50
25 квітня 2023, 15:00
Колишній нападник молодіжних та юнацьких команд донецького Шахтаря та київського Динамо Михайло Костенко зник під Бахмутом.
Шукають 26-річного спортсмена ще з грудня 2022 року. Доля його продовжує залишатись невідомою.
Костенко залишив Шахтар у сезоні-2014/15, перейшовши до Олександрії, де виступав на рівні команд U-21.
Після він виступав за Ниву з Вінниці, Чайку з Петропавлівської Борщагівки, Джуніорс Шпитьки та Полісся Ставки. На його рахунку два матчі за збірну України U-16.