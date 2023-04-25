Україна

Військовослужбовця шукають з грудня 2022 року.

Колишній нападник молодіжних та юнацьких команд донецького Шахтаря та київського Динамо Михайло Костенко зник під Бахмутом.

Шукають 26-річного спортсмена ще з грудня 2022 року. Доля його продовжує залишатись невідомою.

Костенко залишив Шахтар у сезоні-2014/15, перейшовши до Олександрії, де виступав на рівні команд U-21.

Після він виступав за Ниву з Вінниці, Чайку з Петропавлівської Борщагівки, Джуніорс Шпитьки та Полісся Ставки. На його рахунку два матчі за збірну України U-16.