Україна

Фахівець оцінив перемогу над Інгульцем.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер поспілкувався із пресою щодо перемоги над Інгульцем — 2:0.

"Непроста для нас гра була, адже у нас і складна дорога була, і отруєння було в команді – шість-сім гравців ми із побоюванням випускали на поле. А по грі, то ми контролювали хід матчу, хоча було видно, що Інгулець грав із бажанням і був добре на нас налаштований. Суперник чекав десь свій шанс, але в обороні ми добре зіграли, хоча і був момент у другому таймі, коли ми за помилку могли поплатитись. Проте, вважаю, що рахунок по грі, а для нас найголовніше, що є результат – це три очки і тепер ми будемо рухатися далі.

Відчувалося, що ми переважаємо Інгулець і просто нам потрібен був час, щоб забити гол. У першому таймі давалися взнаки і погодні умови, і десь вітер заважав, а після перерви ми вже грали по вітру і дощ змочив поле, тому стало легше. У нас після цього пішла гра і пішли моменти. Могли більше забивати, але повторюся, що 2:0 – результат гарний і для нас три очки – це головне".

"Турнірні завдання? Для нас чим вище, тим краще, а як воно буде далі? Ми граємо від матчу до матчу, готуємося до кожної зустрічі, хочемо перемагати кожного суперника і будемо віддавати для цього усі сили в грі. Яке місце ми займемо? На це вже подивимося, коли закінчимо чемпіонат.

У матчі з Металістом недооцінки не буде, оскільки ми нещодавно і з Рухом грали, і зі Львовом грали, і у цих матчах у нас були проблеми, хоча у підсумку і був позитивний результат. Команди, які знаходяться у зоні вильоту віддають усі сили. Так що ніякої недооцінки бути не може, тим більше, що ми вже наступили на ці граблі. Треба підходити серйозно до цієї гри, готуватися до неї, адже нам потрібна перемога", — сказав Кучер.