Україна

Другий матч Шовковського.

В рамках 24-го туру УПЛ Ворскла прийматиме Динамо.

ВОРСКЛА – ДИНАМО

ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ, 15:00. "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Початок тижня приніс несподівану новину: до Динамо у гості приїхала президентка Хорватії.

Колінда Грабар-Кітарович у рамках офіційного візиту відвідала Україну та за власним бажанням вирішила побачити базу київського клубу. Вона член фан-клубу іншого Динамо, загребського, з 1981 року – і із задоволенням як прийняла від Григорія Суркіса в подарунок 55 білих троянд, так і подарувала фірмову шапку з написом “nema predaje” – “не здаватися”.

Такі події – нагадування, величиною якого масштабу є київське «Динамо». Зрозуміло, що якби президентка не любила футбол, то вона, швидше за все, проігнорувала б футбольну пам'ятку Києва – так само, як вона могла б не приїхати, якби у клубу не було таких успішних зв'язків із Хорватією. Але це працює і в інший бік: якби не було в Києві клубу з визначною історією та вщент заповненим музеєм, першим особам країн він був би нецікавий.

Кожна згадка історії – легкий або сильний, але стусан чинному складу. Сумна боротьба за топ-3 у чемпіонаті України, причому з клубом, який минулого сезону купив пару непотрібних Динамо гравців та орендував ще одного. Війна та відсутність уболівальників на трибунах пом'якшує тиск на гравців, переносить їх у “теплу ванну”. Але такі речі дають зрозуміти, що кожен день перебування на четвертому місці – сором для Динамо.

Втім, поки що є люди, які це розуміють. Початок тижня пройшов для Динамо під прапором двох добрих медичних новин: Луческу зробили операцію, а Шапаренко відновився від травми. Але сьогодні на гру команду виведе Шовковський – один із світових рекордсменів за кількістю чемпіонських титулів.

Є чимало інсайдів, що хороша гра на фініші сезону зробить рекордсмена повноцінним головним тренером, без приставки. “в. о.”. Луческу і сам рекордсмен, але за віком – навіщо мучити себе, якщо здоров'я вже вочевидь не дозволяє? Але щоб довести свою актуальність, Шовковському потрібно показати свою перспективність як тренера, а не просто копіювати той склад, який виставив Луческу у своєму останньому “повноцінному” матчі.

У Ворскли свої проблеми та завдання. Дивний, звичайно, у нас сезон: можна не видати жодної по-справжньому класної серії та претендувати на місце у єврокубках. Три перемоги полтавців перервалися осічкою з Рухом, але Ворскла за підсумками 23 туру тільки наблизилася до п'ятого місця – адже Олександрія програла Кривбасу.

Проте вчора Олександрія таки виграла, відірвавшись від полтавців на сім очок. Програти ще й сьогодні – напевно, таки добити свої шанси на топ-5, адже й залишилося зовсім мало ігор. Цікавий також тактичний вибір: Скрипник любить грати першим номером, в атакуючий футбол, але саме проти Динамо це може отримати безліч шансів для Буяльського і Ваната. Чи не краще на один матч закритися?

Матч пропустить Яворський, який на останніх хвилинах минулого туру отримав червону картку, але це не найбільша проблема. Сергій і опинився в основі на матч із Рухом через дискваліфікацію Феліпе Родрігеса, яку бразилець уже відбув і, виходить, навіть відпочив перед топ-матчем.

Історія протистояння

Як для матчів із суперником такого рівня (регулярні виходи в єврокубки, перемога у Кубку) у Динамо просто чудова статистика. У 58 матчах кияни здобули над Ворсклою цілих 44 перемоги – і програли лише п'ять разів! Найважливіша гра – напевно, фінал Кубку-2019/20, коли в серії пенальті справа дійшла до десятої (!) пари ударів, а сильнішим виявилося знову-таки Динамо.

Навіть вдома у Ворскли +3=6-18 у 27 матчах. Останні дві поразки – із сумарним рахунком 1:10, а домашніх перемог не було з 2013 року (заради справедливості, у Києві перемагали зовсім недавно). При цьому Ворскла виграла перший матч проти Динамо: ті 4:3 над командою Реброва, Лужного, Хацкевича в присутності 26 тисяч глядачів назавжди увійшли в історію українського футболу.

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Челядін, Павлюк, Скляр — Сефері, Степанюк, Олійник

Динамо: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат

Прогноз