Україна

З Луганськом у серці!

5 травня 1923-го року свій спортивний шлях розпочав український футбольний клуб, нині відомий як луганська Зоря.

Незважаючи на те, що через російсько-українську війну "мужики" вже дев'ять років змушені виступати далеко від рідного Луганська, клуб не припинив своє існування, вийшов на рівень єврокубків і сьогодні, 5 травня 2023 року, відзначає свій 100-й день народження з моменту створення.

"Зі сторіччям, улюблений клуб! 5 травня 1923-го року, за назвою тоді ще Металіст почалася історія луганської Зорі — самобутнього клубу, який на власних прикладах показав, що не буває нічого неможливого!



Як і у всіх команд, у "чорно-білих" були різні часи – часи зльотів та падінь, часи великих перемог та часи поразок. Але всіх нас – керівництво клубу, гравців, персонал команди та вболівальників єднає любов до футболу, а саме – любов до луганської Зорі.



Хтось згадує, а хтось, читаючи історію клубу з Луганська дізнається, який шлях ми пройшли, які тяжкі періоди ми пройшли та проходимо, але навіть попри це, клуб ставав чемпіоном радянського союзу у 1972-му році (до речі єдині з не столиці!), були фіналістами Кубку у 1974 та 1975-му роках.



Напевно, останнє десятиліття є найскладнішим в історії Зорі. Через війну вже 9 років ми граємо не вдома. Але, як виявилось, ці негаразди згуртували нас, зробили ще сильнішими. Вже в новітній історії наша команда тричі ставала бронзовими призерами Чемпіонату України, двічі грала у фіналі Кубку країни, є постійним учасником відбіркових та групових етапів єврокубків.



Треба розуміти, що за всіма цими результатами стоїть кожен з нас, хто робив все для успіху, хто вболівав за Зорю вдома та на виїзді. Дякуємо вам всім, за відверту любов, за те, що залишаєтесь разом з нами. Ми пишаємось минулим, віримо в сьогодення та розуміємо — неможна зупинятися на досягнутому. Впевнені, що найгучніші перемоги ще попереду! Зі святом, Зоря!" - сказано у святковій заяві луганського клубу.

Редакція Football.ua вітає луганську Зорю з цим ювілеєм та бажає головного — якнайшвидшого повернення на трибуни рідного Авангарду.