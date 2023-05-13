Україна

Київський клуб святкує свій день народження.

Динамо Київ 13 травня 2023 року святкує своє 96-річчя. 13 травня 1927 року — це день реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) "Динамо" Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок Київського округу.

Саме в рамках ПСТ пізніше було засновано футбольну команду. За свій шлях на футбольному небосхилі України та Європи флагман нашого футболу здобув численні титули та привчив до любові до футболу цілі покоління.

Столичний клуб на своєму офіційному сайтові звернувся з привітанням до своїх фанатів.

"Цьогорічний день народження Динамо відзначає у складний для України час і разом з усією країною докладає максимум зусиль, щоб наблизити перемогу у війні з підступним ворогом.



У цей день віддаємо шану кожному, хто зробив свій внесок в славну історію клубу, а також особливу шану тим уболівальникам Динамо, хто зараз зі зброєю в руках боронить Україну на фронті".

За свою славетну історію Динамо завоювало 16 титулів чемпіона України, 12 Кубків, 9 Суперкубків. Також на рахунку "біло-синіх" 2 Кубки володарів кубків і 1 Суперкубок УЄФА.

В СРСР українська команда завоювала 13 чемпіонств, 9 Кубків і 3 Суперкубки.

Зазначимо, що Динамо Київ привітав принциповий супротивник — Шахтар.

Football.ua від усієї редакції вітає Динамо Київ з днем народження та бажає стабільності та гарних виступів в єврокубках, щоб й надалі прославляти нашу країну!