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Динамо Київ — Чорноморець 2:3
Голи: Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 72) — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78) — Беніто (Перріс, 71), Буяльський, Волошин (Царенко, 72) — Ванат (Рамірес, 84).

Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Кузик (Задоя, 88), Політило, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Штогрін, 46, Гладкий, 80), Алефіренко (Черткоєв, 90+2).

Попередження: Беніто, Дячук, Дубінчак — Салюк