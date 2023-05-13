Україна

Чорноморець шокував Динамо Київ "подарунком" на 96 річницю столичного клубу

Команда Романа Григорчука відкрила протистояння двома швидкими голами, але на початку другого тайму втратила контроль над грою, після чого довелось шукати можливість для ще одного взяття воріт суперників.

Динамо Київ — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Чорноморець 2:3

Голи: Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 72) — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78) — Беніто (Перріс, 71), Буяльський, Волошин (Царенко, 72) — Ванат (Рамірес, 84).



Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Кузик (Задоя, 88), Політило, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Штогрін, 46, Гладкий, 80), Алефіренко (Черткоєв, 90+2).



Попередження: Беніто, Дячук, Дубінчак — Салюк