Україна

Чи зможе команда Вернидуба продовжити боротьбу за зону єврокубків?

В рамках 26-го туру УПЛ Кривбас прийме Рух.

КРИВБАС — РУХ

НЕДІЛЯ, 15:00. "ГІРНИК", КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Олександрія гідно стримала Шахтар, Олександрія ще краще обмежила Дніпро-1 – це все лірика, яка не скасовує головного. А головне полягає в тому, що Олександрія практично не перемагає і дає шанс усім переслідувачам: навіть тим, хто відстає на 7 очок за п'ять турів до кінця. П'ять нічиїх Олександрії точно дають шанс.

Кривбас відверто мало забиває (11-12 місце у лізі за цим показником), але мало пропускає (тільки чотирьом командам забили менше) – і загалом у стилі Вернідуба бореться за своє місце під сонцем. Достатньо забити один раз, щоб криворіжці йшли в глуху оборону – колись клуб за це карають, але свої дев'ять перемог із різницею в один м'яч клуб таки здобув.

Саме тому у грі з Рухом Кривбас виглядає явним фаворитом – таким, яким би не був у грі з Інгульцем, Минаєм, Вересом. Дуже вже молода у команди з Петрового лінія оборони, дуже вже багато дозволяють досвідченим і досвідченим форвардам молоді таланти. Пономарьов після заміни Кучука на себе точно не зробив оборону сильнішою, а те, заради чого його призначали (довіра молодим талантам), скоріше дисонує з побудовою ешелонованої оборони.

Історія протистояння

З цією версією Кривбасу Рух грав лише торік – і вдома переміг 2:1.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков, Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин, Задерака

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Притула, Підгурський, Таллес — Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор

Прогноз

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua