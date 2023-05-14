В Юрія Паньківа сьогодні очікується складний матч / ФК РУХ
14 травня 2023, 07:45
В рамках 26-го туру УПЛ Кривбас прийме Рух.
КРИВБАС — РУХ
НЕДІЛЯ, 15:00. "ГІРНИК", КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Олександрія гідно стримала Шахтар, Олександрія ще краще обмежила Дніпро-1 – це все лірика, яка не скасовує головного. А головне полягає в тому, що Олександрія практично не перемагає і дає шанс усім переслідувачам: навіть тим, хто відстає на 7 очок за п'ять турів до кінця. П'ять нічиїх Олександрії точно дають шанс.
Кривбас відверто мало забиває (11-12 місце у лізі за цим показником), але мало пропускає (тільки чотирьом командам забили менше) – і загалом у стилі Вернідуба бореться за своє місце під сонцем. Достатньо забити один раз, щоб криворіжці йшли в глуху оборону – колись клуб за це карають, але свої дев'ять перемог із різницею в один м'яч клуб таки здобув.
Саме тому у грі з Рухом Кривбас виглядає явним фаворитом – таким, яким би не був у грі з Інгульцем, Минаєм, Вересом. Дуже вже молода у команди з Петрового лінія оборони, дуже вже багато дозволяють досвідченим і досвідченим форвардам молоді таланти. Пономарьов після заміни Кучука на себе точно не зробив оборону сильнішою, а те, заради чого його призначали (довіра молодим талантам), скоріше дисонує з побудовою ешелонованої оборони.
Історія протистояння
З цією версією Кривбасу Рух грав лише торік – і вдома переміг 2:1.
Орієнтовні склади
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков, Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин, Задерака
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Притула, Підгурський, Таллес — Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор
Прогноз
прогноз 2:0
Віталій Пасічний, Football.ua