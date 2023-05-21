Україна

Металіст 1925 першим здобув перемогу в "дербі Металістів"

Команда Едмара залишила принципових суперників у скрутному становищі в зоні вильоту.

Металіст 1925 — Металіст, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст 1925 — Металіст 2:0

Голи: Безуглий, 58, Чирук, 67



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Коваленко (Рудавський, 69) — Вачіберадзе, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк (Абдуллаєв, 52).



Металіст: Костик — Влага, Мизюк, Порох (Ніколишин, 37), Коррал — Чайковський (Панасенко, 77), Самуел (Багачанський, 46), Ралюченко — Наумець, Чідомере, Картушов (Бойчук, 77).



Попередження: Коваленко, Є. Ткачук, А. Ткачук — Ралюченко, Чайковський