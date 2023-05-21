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Металіст 1925 — Металіст 2:0
Голи: Безуглий, 58, Чирук, 67

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Коваленко (Рудавський, 69) — Вачіберадзе, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк (Абдуллаєв, 52).

Металіст: Костик — Влага, Мизюк, Порох (Ніколишин, 37), Коррал — Чайковський (Панасенко, 77), Самуел (Багачанський, 46), Ралюченко — Наумець, Чідомере, Картушов (Бойчук, 77).

Попередження: Коваленко, Є. Ткачук, А. Ткачук — Ралюченко, Чайковський