Україна

Команда невдало виступила у завершальній фазі атак.

Ньюкасл вдома зіграв внічию проти Лестера. Команди почали демонструвати більш динамічну гру вже у першому таймі матчу, проте вона була в більшості за участі одного клубу.

Тайнсайдці завдали більше 20 ударів по воротах лейчестерців, втім забити бодай один гол не вдалося. Тим не менш, колектив гарантував собі повернення до основної сітки Ліги чемпіонів вперше з сезону-2002/03, коли грав в одній групі з київським Динамо, Ювентусом та Феєнордом, а далі Барселоною, Інтером та Баєром, та кваліфікації з кампанії-2003/04, де поступилися белградському Партизану.

Ньюкасл — Лестер 0:0

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстофф, Гімараес, Андерсон (Мерфі, 77) — Альмірон (Гордон, 88), Вілсон (Сен-Максімен, 68), Ісак

Лестер: Іверсен — Кастань, Еванс (Дака, 63), Фас, Томас — Ндіді (Менді, 89), Суттар, Сумаре — Тілеманс — Іхеаначо (Меддісон, 46), Варді (Барнс, 63)

Попередження: Гімараес, Ісак