Україна

Нігерійський вінгер пов'язав своє майбутнє зі столичним клубом до літа 2026 року.

Динамо Київ на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту зі своїм вінгером Беніто (повне ім’я – Блессінг Муїва Олабіран).

24-річний нігерієць пов'язав своє майбутнє зі столичним клубом, уклавши нову угоду до літа 2026 року.

Беніто приєднався до Динамо весною 2020 року, після чого виступав на правах оренди за донецький Олімпік та хорватську Горицю.

У поточному сезоні нігерійський півзахисник провів 10 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.