Україна

Чемпіонський матч?

У рамках 29-го туру Шахтар прийматиме Дніпро-1.

ШАХТАР – ДНІПРО-1

СУБОТА, 15:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Попередній тур казково спростив завдання по виграшу титулу для “гірників”. Складний календар на фініші перетворився на мету просто не програти Дніпру-1, щоб достроково гарантувати собі перше місце. А таке завдання виглядає значно простіше, ніж тиждень, місяць чи два тому.

Дискваліфікація Сватка змусила згадати, який жах у Дніпра-1 з лавкою на певних позиціях. Красніков у рідкісному інтерв'ю на самому старті сезону і не приховував, що команду комплектував вже на ходу – і якщо деякі гравці чудово підсилили її, то на інших позиціях справжній вакуум.

Зокрема, він за спинами Сватка та Сарапія. Там між собою “конкурують” (без лапок це просто неможливо описати) дві людини:

1) 35-річний Віталій Федорів, який до січневого трансферу не міг стати беззастережно основним у Металісті;

2) Габріел Гомес, який до Дніпра-1 грав у третьому дивізіоні Бразилії та в нуль програв всю конкуренцію. За великим рахунком, провал Гомеса став приводом для Красникова спішно шукати хоч якусь підміну двом захисникам на “С”.

Тепер комусь із цієї пари доведеться вийти проти атаки, яка чотири дні тому на запчастини розібрала Зорю. По матчах після трансферу Федоріва рахунок 1:0 на користь Гомеса: Віталій взагалі ще не дебютував за нову команду. Напевно, з більшою ймовірністю вийде Гомес, але від проблем Дніпро-1 це не рятує.

Між іншим, для Дніпра-1 немає різниці між поразкою та нічиєю. Невиграші сьогодні і в останньому турі з Кривбасом ставлять під загрозу друге місце – незалежно від того, означають “невиграші” нуль очок, одне чи два. Перемога ж гарантує Дніпру-1 місце у топ-2 – і, між іншим, змусить Шахтар грати неодмінно на перемогу у Полтаві. За додатковим показником тоді Дніпро-1 обіграватиме і Шахтар, і Зорю.

Хороший привід піти в масовану атаку та “годувати” Довбика посиленим “пайком” подач та прострілів. Артем – ідеальний гравець для олдскульного стилю гри, і передачі під нього може виконувати не тільки Пiхальонок. До речі, це може зробити останню гру з приставкою “топ-” цього сезону яскравою і незабутньою.

Ну і говорячи про конкретний сезон, не варто забувати про вічне. Артем Довбик штурмує історичний бомбардирський рекорд УПЛ – і в нього два матчі для двох голів. Кривбас у тридцятому турі може бути навіть більш важким опонентом саме для цієї мети: він уже сидітиме в обороні до кінця. У Шахтаря ж Ракицький – той ще опонент саме у боротьбі, Бондарю ще багато чого належить навчитися, тож Артем цілком може наздогнати Мхітаряна вже сьогодні.

Історія протистояння

За додатковим показником Дніпро-1 поки що обігрує Шахтар завдяки перемозі у першому колі 2:1. Але попередні шість матчів закінчилися на користь “гірників”. Нічих у цій дуелі поки що не було.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан

Дніпро-1: Рибак — Матарріта, Сарапій, Гомес, Адамюк — Бабенко — Хайнер, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик