Україна

Кияни готуються до останнього домашнього матчу у сезоні.

Цікаво, за що Українська Асоціація Футболу такою лютою ненавистю ненавидить український футбол? Розв'язка чемпіонату, який вряди-годи зберіг майже всі інтриги до самого фінішу – а УАФ призначає шість матчів: а) одночасно; б) на понеділок; в) у розпал робочого дня. Фул-хаус для зручного перегляду!

Ніхто не має наміру заперечувати, що прості рішення лежали на поверхні. Так, в останні тури матчі конкурентів мають відбуватися одночасно. Так, графік найнапруженіший – попередній тур закінчився в четвер. Так, електрику треба заощаджувати. Але все одно, коли на виході бачиш таке, просто руки опускаються. Світловий день в Україні закінчується вже о дев'ятій вечора, матчі можна було б розпочати, як мінімум, о 17:00.

ВОРСКЛА – КОЛОС

15:00, "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

І головне, що поставити всіх суперників одночасно все одно не вийшло. Наприклад, Ворскла точно здобула користь із матчів неділі. Після перемоги Шахтаря та поразки Олександрії полтавці гранично мотивовані та знають, що, по-перше, перемога сьогодні скоротить відставання від команди Ротаня до одного очка, а по-друге, Шахтар в останньому турі цілком реально обіграти. Донеччани вийдуть на 30 тур якщо не п'яними, то точно не сильно мотивованими.

Колос – навпаки, приклад команди, яка втратила мотивацію дуже рано. Якщо винести за дужки гру з Дніпром-1, за який полтавцям могли світити великі преміальні (такі, які отримала Ворскла), то величезний контраст між тою кусачою, чіпкою і просто збудованою позаду командою, що грала до 20-го туру – і колективом, який навіть удома дає так легко забивати собі і Олександрії, і Динамо.

І саме ця прірва у мотивації (а не, наприклад, дискваліфікація Оріховського) робить Ворсклу явним фаворитом матчу.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Чеснаков, Кравець, Бацула — Скляр, Челядін — Пердута, Нестеренко, Кане — Сефері.

Колос: Волинець — Ємець, Чоботенко, Чорноморець, Золотов — Богданов, Ільїн, Болбат, Мякушко — Лисенко, Безбородько

прогноз 1:0

МЕТАЛІСТ 1925 – КРИВБАС

15:00. “НТК ІМ. В. БАННІКОВА”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Кривбас завдяки поразці Олександрії теж залишається в гонці, але йому набагато складніше. Металіст 1925 ще точно не вийшов із боротьби за виживання, чемпіонат закінчує з Динамо – так що останній реальний шанс поповнити очкову скарбничку у нього буде саме сьогодні.

Едмар тренує команду так, ніби у нього немає бразильського коріння. Мінімум імпровізацій, мінімум ризику – ставка насамперед на те, щоб зберегти нулі на табло. Тільки цього року харків'яни зіграли 0:0 вже чотири рази – а сьогоднішній випадок на цей рахунок має більше передумов, ніж будь-який із попередніх. Кривбас у трьох останніх виїзних матчах не забив жодного разу, але й пропустив лише двічі.

Металіст 1925: Мозіль — Рудавський, Є. Ткачук, Безуглий, Жичиков — Габелок — Абдуллаєв, А. Ткачук, Кравченко, Ременюк — Островський

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк Татарков, Капіч — Хомченовський, Дебелко, Соса

прогноз 0:0

ДИНАМО – ВЕРЕС

15:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Небагато магії цифр – після розгрому Колоса у Динамо 1999 голів у чемпіонатах України. Гідна результативність, більше 60 голів у середньому за сезон – але, звісно, інтригує, хто оформить ювілейний м'яч. Тисячний, якщо комусь цікаво, провів Дієго Рінкон, який 2006-го врятував нічию з донецьким Металургом.

Крім цього, гідних інтриг у матчі немає. Перемога Зорі остаточно прибила Динамо до четвертого місця. В іншій ситуації можна було б чекати на сенсацію у виконанні Вереса, але Шовковський у своїх шести матчах показав, що повністю своїм підопічним грати не дозволить – а рівняни вже давно грають не на тому рівні, щоб повторити трюк Чорноморця. Знову подивимось на Еріка Раміреса – можливо, він й увійде в історію.

Динамо: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Андрієвський, Сидорчук, Перріс — Буяльський — Кабаєв, Рамірес

Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Лебеденко, Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Пасіч — Гайдучик

прогноз 2:0

ФК ЛЬВІВ — ІНГУЛЕЦЬ

15:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Очевидне-неймовірне: футбольна команда взагалі не забиває, але при цьому вирішує свої завдання – принаймні на локальному рівні. Інгулець без голів вже сім ігор, а якщо не брати до уваги голи (точніше, гол) з пенальті, не забиває вже десять турів!

При цьому команда цілком вирішує завдання. Нічиї з Олександрією та Кривбасом – зрозуміло, нульові – цілком можна вважати успіхами, той же результат із Металістом 1925 – як мінімум не провал... В останньому турі команді Ковальця грати на виїзді з Вересом, і 0:0 ще й у цьому матчі теоретично можуть принести порятунок навіть без стиків – голи необов'язкові!

І тим не менш. Якщо команда Ковальця сьогодні обіграє Львів, вона почуватиметься у цій боротьбі набагато комфортніше. Потрібно нарешті показати себе в атаці: хоча б проти суперника, який достроково посів останнє місце. Цікаво буде побачити, на що здатний Інгулець у тій рідкісній ситуації, коли він буде фаворитом і від нього вимагатимуться голи.

ФК Львів: Ольховий — Михавко, Сасовський, Кузик — Грисьо, Алібеков, Р. Михайлів, В. Михайлів, Бєляєв — Мишенко, Бугай

Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін, Коробенко, Запорожець, Осипенко — Козиренко — Резепов

прогноз 0:1

МЕТАЛІСТ – МИНАЙ

15:00. "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​

Матч, який сильно псує... інфопростір. В ідеальному світі цей матч був би якщо не окрасою дня, то точно грою із родзинкою. Металіст влаштують лише перемоги у двох матчах, що залишилися, надія хоч і примарна, але є, перший крок – гра з іншим аутсайдером. У топ-лізі в такій ситуації найчастіше виходять справжні матчі-вистави – як приклад, 4:3 у нещодавній зустрічі Ноттінгем Форест та Саутгемптона.

Але розмови про літнє зникнення Металіста з просто інсайдів потроху перетворюються на секрет Полішинеля. Вже й тренер говорить про недостатній рівень, щоб залишитися в УПЛ, і склад рідшає настільки, що доводиться випускати 15-річних... Невдача Дніпра-1 у боротьбі за чемпіонство додатково підрубала надії Металіста: пару копійок від лігочемпіонських сорока мільйонів могутні патрони могли б і дати, але їх не буде. Минай чудово готовий до боротьби за виживання, він зовсім недавно вивіз три очки з Одеси – і буде дивно, якщо сьогодні не вивезе їх з Ужгорода.

Металіст: Єрмолов — Самуел, Паті, Мизюк, Коррал — Демченко, Ралюченко, Панасенко — Романюк, Прядун, Картушов

Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Рогозинський, Петько, Вітенчук, Твердохліб — Вишневський

прогноз 0:0

ЧОРНОМОРЕЦЬ – РУХ

15:00, "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Від Руху потрібні дива, щоб уникнути стикових матчів. Після Чорноморця в команди Пономарьова ще й Олександрія – а Верес та Інгулець, два головні конкуренти, грають один з одним. Одночасно вони точно не програють, так як Минай дуже навряд чи програє Металісту – а це означає, що навіть умовні “героїчні” нічиї проти явно сильніших суперників на рятівне 12-е місце Рух не зрушать.

Саме це і грає проти Руху – як, більш-менш, і решта. Сидіти в обороні не дуже багато сенсу – а у відкритій грі Чорноморець набагато сильніший. Григорчук і так надто сильно затримався у боротьбі за виживання – за тур до кінця клуб із такими тренером і складом точно має вирішувати таке скромне завдання.

Чорноморець: Паст — Білий, Салюк, Єрмаков, Путря, Васильєв — Авагімян, Кузик, Алефіренко, Брагару — Хадіда

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Довгий, Підгурський, Сапуга — Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор