Україна

Завершилися поєдинки чемпіонату України.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги відбулася низка матчів. Зокрема, Львів, який вилетів із УПЛ, на своєму полі поступився Інгульцю.

Львів — Інгулець 0:2

Голи: Ковальов, 52, Сітало, 71.

В іншому матчі Металіст 1925 не зумів впоратися з Кривбасом, поступившись у два м'ячі.

Металіст 1925 — Кривбас 0:2

Голи: Задерака, 46, Кораблін, 90+4.

Металіст 1925: Мозіль – Потімков, Курило, Безуглий, Коваленко – Кравченко (Абдуллаєв 73), Габелок, Вачіберадзе (Дмитренко 59) — Русин, Чирук (Островський 82), Ременюк (Бичек 59).

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік (Опанасенко 90+2), Безкоровайний, Стецьков, Дібанго – Капич, Семотюк (Кораблін 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовський, Соса (Шевченко 90+2) — Дебелко.

Попередження: Кравченко 28, Курило 74, Бичек 84 — Клищук 90+2.

Найрезультативніший матч дня відбувся в Одесі: Чорноморець поступився Руху в поєдинку з чотирма голами.

Чорноморець - Рух 1:3

Голи: Паньків, 45+2 (автогол) — Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63.

Чорноморець: Паст, Єрмаков, Кузик, Путря, Хадіда (Авагімян 46), Демченко, Алефіренко, Штогрін (Юсов 71), Васильєв (Гладкий 85), Брагару, Салюк.

Рух: Паньків, Климчук (Теслюк 83), Соломон-Отабор, Підгурський, Альваренга (Квасниця 63), Дідик, Бренер (Холод 83) Сапуга (Притула 69), Лях, Слюбик, Роман.

Попередження: Олександр Демченко 29 — Марко Сапуга 9, Роман Дідик 37, Таллес Бренер 52.