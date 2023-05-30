Україна

Українець розповів щодо перемоги Шахтаря у чемпіонаті.

Олександр Зубков висловив декілька думок стосовно перемоги Шахтаря у УПЛ клубному сайту.

"Заради чемпіонства я і повертався додому. Так, воно було важким, ми йшли крок за кроком: десь відставали, а десь були лідерами. Останні матчі показали, що ми дійсно є чемпіонами.

Напевно, це останні матчі, коли більше зріднилися один з одним. Ми поговорили і вирішили, що маємо видати гарний фініш, адже це наші прямі конкуренти і матчі проти них були емоційно важкими, але яскравими.

Мабуть, були матчі, де ми втрачали очки, хоча не повинні були цього робити. Тоді починаєш шукати причини в собі, але згодом усе вирівнювалося, і ми були на правильній дорозі

По-перше, присвячую це чемпіонство воїнам, які боронять нашу країну. Нашим хлопцям, які кожного дня збивають ракети та "шахіди". А також усім уболівальникам. Президентові клубу, усім уболівальникам, менеджменту, який щодня працював, нашим керівникам, тренерам та гравцям. Цей сезон став історичним і ми разом вписали його в історію!".

Шахтар виграв Дніпро-1 та став переможцем цього розіграшу у чемпіонаті України.