Україна

Захисник команди про виступи у сезоні.

Валерій Бондар прокоментував перемогу Шахтаря в чемпіонаті України сторінці клубу.

"Дуже приємні відчуття. Коли стаєш чемпіоном, то віддаєш багато сил, емоцій.

Ми досягли цього, хоча спочатку були в складній ситуації. Дякую ЗСУ за те, що ми провели цей чемпіонат! Тільки завдяки їм ми могли спокійно грати у футбол та здобути цей титул. Чемпіонство хочеться присвятити вболівальникам, адже увесь сезон їх з нами не було. Наступного сезону хочеться їх бачити, а зараз цей трофей для них.

Найпам’ятніше – перемога над Дніпром-1, коли ми стали чемпіонами. Найважчим, напевно, був час, коли ми поступилися Дніпру-1, тому що тоді не знали, що буде далі.

Побажання ЗСУ? Хочу побажати здоров’я – передусім, щоб кожен з них повернувся додому з перемогою, до своїх дружин та дітей.".

Шахтар гарантував собі титул за поєдинок до завершення сезону.